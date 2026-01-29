а тим часом в Ужгороді "ухилянти" тихо вистрибують із вікон ТЦК і розбиваються насмерть.
Дрю-Бачі у мене мама психолог. І я задавала їй питання чи можливо суіцидальника зупинити від постійних спроб суїциду. Можливо але % таких можливостей прям невеликий. Це як з амністієй для людей, що сидять у тюрмах. % повторних спроб максимальний. Але це не означає, що суспільство повинне на них забити. Цей суїцид - це тортури, чи вавка у голові? Якщо тортури, то це кримінальне впровадження. Якщо вавка у голові - це вибір.
Основные выводы от Bloomberg AI - Производство ракет Patriot компании Lockheed - Martin Corp. на территории Украины было бы сложной задачей, особенно в больших масштабах, из-за сложности этих ракет и жесткого контроля со стороны США в отношении технологий. - Цепочки поставок для текущего производства уже находятся под нагрузкой, а запуск новой линии потребует специализированного оборудования и обучения персонала, что увеличит сроки реализации проекта. - Любой новый оружейный завод в Украине станет приоритетной целью для российских атак, и некоторые эксперты предполагают, что Украине следует построить завод в более безопасном месте, например, в Польше. ......... Вариант PAC-3, способный сбивать баллистические ракеты и стоящий около 5 миллионов долларов каждая, является одним из самых передовых средств противовоздушной обороны в мире и в настоящее время производится только в двух местах: США и Японии. ........«Если бы это зависело от меня, я бы поручил украинцам построить завод в Польше», — сказал Уильям Альберке, старший научный сотрудник Тихоокеанского форума, работающий в Европе. «В противном случае это станет первоочередной целью. Им никогда не удастся его построить».
На этой неделе польское правительство подписало соглашение о техническом обслуживании ракет PAC-3 европейских стран на объекте в Польше. .........США спешат нарастить производство ракет Patriot после того, как сотни таких ракет были использованы во время войны с Ираном. Однако компания Lockheed заявила, что для утроения объемов производства ей потребуется время до 2030 года.
«Производство уже ограничено существующими узкими местами в цепочке поставок, — сказала Келли Гриеко, старший научный сотрудник Центра Стимсона. — Даже если Украина построит производственный завод, ей все равно нужно будет создать сеть поставщиков. Это серьезная проблема для оборонно-промышленной базы».
shapo писал(а):Во-первых, тему Турции подымал и подымает в другой ветке akurt. Во-вторых, тема Израиля поднималась задолго до того,как я тут появился ,будет наверняка подниматься и позже.
Ти черговий раз с***. Тему Ізраїля і євреїв ніхто до тебе на цій гілці не піднімав. Максимум - це війна в Ірані в контексті ціни на нафту. Якщо в іншій гілці щось підіймають - то там і пиши. Нахуя все ізраїльске гівно сюди нести?
До моего первого появления здесь 21.06 на стр.18132 тема Израиля обсуждалась или минимум упоминалась - на 18109 и 18112 Ладом и Шаманом, 18114- бандерлог,18120 - песикот, 18122- 18130 – Лад, бандерлог. Так что я здесь очевидно не первооткрыватель темы Израиля, а ты в очередной раз обосра..ся.
shapo писал(а):Во-первых, тему Турции подымал и подымает в другой ветке akurt. Во-вторых, тема Израиля поднималась задолго до того,как я тут появился ,будет наверняка подниматься и позже.
Ти черговий раз с***. Тему Ізраїля і євреїв ніхто до тебе на цій гілці не піднімав. Максимум - це війна в Ірані в контексті ціни на нафту. Якщо в іншій гілці щось підіймають - то там і пиши. Нахуя все ізраїльске гівно сюди нести?
До моего первого появления здесь 21.06 на стр.18132 тема Израиля обсуждалась или минимум упоминалась - на 18109 и 18112 Ладом и Шаманом, 18114- бандерлог,18120 - песикот, 18122- 18130 – Лад, бандерлог. Так что я здесь очевидно не первооткрыватель темы Израиля, а ты в очередной раз обосра..ся.
Шапо, а ви не обісралися. Беру за аксіому що Ізраїль легко впорається сам з Іраном але йому не дають. Сектор гази не має літаків і шахедів взагалі, має територію яку б дійсно міг контролювати Олександр з хлопцями і? Результат ХАМАС там був, є і буде, а великий Ізраїль за трагедію і тероризм у 1200 осіб взяв 2,5млн.населення у заручники щоби що?
sashaqbl писал(а):До моего первого появления здесь 21.06 на стр.18132 тема Израиля обсуждалась или минимум упоминалась - на 18109 и 18112 Ладом и Шаманом, 18114- бандерлог,18120 - песикот, 18122- 18130 – Лад, бандерлог. Так что я здесь очевидно не первооткрыватель темы Израиля, а ты в очередной раз обосра..ся.
Шапо, а ви не обісралися. Беру за аксіому що Ізраїль легко впорається сам з Іраном але йому не дають. Сектор гази не має літаків і шахедів взагалі, має територію яку б дійсно міг контролювати Олександр з хлопцями і? Результат ХАМАС там був, є і буде, а великий Ізраїль за трагедію і тероризм у 1200 осіб взяв 2,5млн.населення у заручники щоби що?
Баобабине лучше не лезть в темы Израиля,ХАМАСа и заложников, у вас о пантеоне и какашках получается намного убедительнее. Что касается воина света сашагбл с его могучими воинами,то его высказывания о том,как он бы разобрался с ХАМАСом в Газе мне напоминает поговорку моей молодости " ох как бы мы им дали если бы они нас догнали". Я так понимаю,что там где он сейчас воюет с своими чудо- богатырями он уже разобрался с всеми россиянами и только отсутствие приказа командования не даёт ему прорубить коридор до белокаменной прямо сейчас. Что касается того,где будет Хамас и Иран вместе с Хезболлой увидим в скором времени. В отличие от местных касандр я даром ясновидения не обладаю.
shapo писал(а): Баобабине лучше не лезть в темы Израиля,ХАМАСа и заложников, у вас о пантеоне и какашках получается намного убедительнее. Что касается воина света сашагбл с его могучими воинами,то его высказывания о том,как он бы разобрался с ХАМАСом в Газе мне напоминает поговорку моей молодости " ох как бы мы им дали если бы они нас догнали". Я так понимаю,что там где он сейчас воюет с своими чудо- богатырями он уже разобрался с всеми россиянами и только отсутствие приказа командования не даёт ему прорубить коридор до белокаменной прямо сейчас. Что касается того,где будет Хамас и Иран вместе с Хезболлой увидим в скором времени. В отличие от местных касандр я даром ясновидения не обладаю.
То як так можливо що Іран можливо навіть самостійно, а ХАМАС все ще там у ГАЗі? Ви ж логік, а я баобабиня ))) Можливо тому що лише наземна операція? А там забагато жертв військових, тому що не дуже населення любе, а там якщо вийде такий сильний залишив ХАМАС, то свої знімуть? Цуцванг якійсь. Але може тому і Іран самостійно не можливо? А США влізли, а наразі прямо кажуть що лише денукліарізація, а не зміна режиму? ) Без всіх баз США на арабських територіях і всіх корветах з літаками і бомбами, гелікоптерами, Ізраїль прям ух ))) як поляки, як відіб'є напад, і всі такі, - ми сами цього злякалися! Не дамо такому статися )))
Последний раз редактировалось stm Чт 09 июл, 2026 11:47, всего редактировалось 1 раз.