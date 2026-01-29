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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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Сообщение Добавлено: Пт 10 июл, 2026 18:39

  pesikot писал(а):
  Shaman писал(а):
  Banderlog писал(а):Мож їх економіка кудись і йде, но наша йде попереду.
Щодо китаїзації то не бачу в цьому нічого поганого.

в нас тут українську вивчити не в змозі, яка китайська?.. :lol:

Чого б це ... є приклад shapo, який так і не зміг вивчити казахську або українську, а іврит в Їзраїлі або англійську в Австралії, біжить вчити, аж мешти губить по дорозі )

Ті, хто любить крєпкую руку у власній сраці, вивчать будь-яку мову тієї крєпкої руки )

немає там ані івриту, й англійська може залишиться на рівні "ланден із зе капітал оф грейт брітн".

тому китаїзація буде боляче. й вони ще не стикалися, що таке китайський націоналізм. а останнім часом й імперіалізм. ті, що зіткнулися, скоро будуть згадувати теплі часи Бритаської імперії :lol:
Shaman
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Сообщение Добавлено: Пт 10 июл, 2026 18:48

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Banderlog писал(а):Я ж відповів, що афган не співмірний по рівню звіздіця для українців.
А окупація від педерації-співрозмірний звіздєц з нашими втратами? Бо з Афганом вона також не співрозмірна..
Один Голодомор чого вартий....
budivelnik
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Сообщение Добавлено: Пт 10 июл, 2026 19:03

не мову, а грамоту (і каліграфію)

  Shaman писал(а):
  Banderlog писал(а):Мож їх економіка кудись і йде, но наша йде попереду.
Щодо китаїзації то не бачу в цьому нічого поганого.

в нас тут українську вивчити не в змозі, яка китайська?.. :lol:

не мову, а грамоту (і каліграфію)
flyman
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Сообщение Добавлено: Пт 10 июл, 2026 19:05

  Banderlog писал(а):От допустим змалюйте нам перспективу на найближчі 3р.
Я не бачу ні якого райдужного сценарію.

Нуу, ти не бачиш, а сенатор Грем бачить, хз хто з вас прозорливіший..))
"Сенатор США Ліндсі Грем (Республіканська партія) вважає, що підвищення бойової ефективності України та збільшення підтримки світом боротьби з Володимиром Путіним зможе покласти край російсько-українській війні у найближчі місяці. За його словами, він "ніколи не був настільки оптимістичним, як сьогодні, щодо того, що ми маємо формулу для припинення цієї війни.Про це він сказав на брифінгу в Києві в п'ятницю (сьогодні)."
Бачиш, мова навіть не про роки, а про місяці.
fler
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Сообщение Добавлено: Пт 10 июл, 2026 19:12

  Banderlog писал(а):..........
Ну і на рахунок мирного життя та відбудови, скоріш за все років через 3 захід не вступить в війну проти рф а піде з рф на мирову. Зараз єдиний внятний план- це дочекатись що трамп піде і на його місці зявиться хтось зацікавлений в війні з рф.
Ну был Байден.
Думаете, придёт кто-то ще більш войовничий? :)
И что? Пришлёт сюда авианосец и морскую рехоту?
ЛАД
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Сообщение Добавлено: Пт 10 июл, 2026 19:13

  shapo писал(а):
  Banderlog писал(а):
  shapo писал(а):
Атомные бомбы для каждой арабской столицы у Израиля были ещё в 1973г когда в критические для страны дни октября Голда Меир приказала их уже выкатить.
Но как сказал мне знакомый изра услышавший это от одного из участников той войны
це брехня. Нема атомки в ізраеля.



Конечно,нет,но если будет нужно он ее применит


мені набридла тема Ізраїлю з самого початку це офтоп, припинайте, або заберіться в іншу гілку
prodigy
 
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Сообщение Добавлено: Пт 10 июл, 2026 19:14

а ситкивка???

  Hotab писал(а):flyman

а Петріоти за 2-3 тижні


Думаю треба років 10. На бойового робота ж стільки вже пішло часу, а його все нема.

та и ситкивка нияк ни клеется...
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Сообщение Добавлено: Пт 10 июл, 2026 19:20

  prodigy писал(а):
  shapo писал(а):
Конечно,нет,но если будет нужно он ее применит


мені набридла тема Ізраїлю з самого початку це офтоп, припинайте, або заберіться в іншу гілку

І мені набридла ця діарея від діда Шапо, та інші теж висловлювалися, що це флуд, але модератори чомусь толерують :roll:
fler
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Сообщение Добавлено: Пт 10 июл, 2026 19:20

  Banderlog писал(а):От допустим змалюйте нам перспективу на найближчі 3р.
Я не бачу ні якого райдужного сценарію.
От приміром, що власть імущі думають про перемирря.
Перемирʼя - найгірший сценарій для України, адже нам не надаватимуть грошову допомогу і після відкриття кордону виїдуть всі чоловіки» — голова Fire Point Штиллерман заявив, що більше того, «зайде росія і захопить всю країну» https://t.me/voynareal/139712
Окрім того навіть завершення війни не зробить Україну 2ю францією як нам обіцяли на зорі незалежності.

Ну, а ви б на місці кінцевого бенефіціара що казали? ) 13 компаній у світі можуть виготовляти ппо чи балістику. І наша демілітаризована держава може отримати навіть не 1 таку компанію, а може навіть і 2...)
Лан, обіцяю без гарних новин всі вихідні ) подепресуєте спокійно, хоча нагода може і є... а ось не бачити успіхи колег взагалі, жодного, теж таке собі діло.
Последний раз редактировалось stm Пт 10 июл, 2026 19:23, всего редактировалось 1 раз.
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Сообщение Добавлено: Пт 10 июл, 2026 19:22

Banderlog

ось таке інтервью від російського генерала: його погляд на ситуацію(100% не фейк)

prodigy
 
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