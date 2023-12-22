RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхование
Главная Пользователи Поиск FAQ Правила Обратная связь
Форумы
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
+ Добавить
    тему
Ответить
на тему
Следить
за темой
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 12160121611216212163
Сообщение Добавлено: Пт 10 июл, 2026 18:20

  budivelnik писал(а):А ти мені тут фігвами малюєш.
Спочатку попарся хоча б для себе оплативши свою освіту і пенсію своїх батьків.. а вже потім пальци вєєром розставляй...


знову пересмикуєш.
я казав шо перед меценатами хрін хто зараз зніме шляпу. а ті хто платить багато податків по факту і є меценат.
якого чорта ти переходиш на особисте? я твоїх рідних чіпаю?
поміж рог тобі ніхто не давав за те що до батьків прискіпуєшся?
tester3373
 
Сообщения: 216
С нами с: 09.02.25
Благодарил (а): 15 раз.
Поблагодарили: 22 раз.
 
 
Сообщение Добавлено: Пт 10 июл, 2026 18:44

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  tester3373 писал(а):
  Будівельник писал(а):Навіщо мені перед дурнем когось корчити?
За останні 5 років я заплатив в Бюдет близько 3 млн грн і ще близько 1,5 млн задонатив в ЗСУ....
Тому
Я знаю ради чого ПАРЮСЬ
А ти мені тут фігвами малюєш.
Спочатку попарся хоча б для себе оплативши свою освіту і пенсію своїх батьків.. а вже потім пальци вєєром розставляй...
знову пересмикуєш.
я казав шо перед меценатами хрін хто зараз зніме шляпу. а ті хто платить багато податків по факту і є меценат.
якого чорта ти переходиш на особисте? я твоїх рідних чіпаю?
поміж рог тобі ніхто не давав за те що до батьків прискіпуєшся?
Ні
Ті хто платить багато податків-ті ЗАКОНОСЛУХНЯНІ громадяни
А МЕЦЕНАТ це ті хто ПІСЛЯ СПЛАТИ податків робить благодійні внески.

Ти б своїми рогами менше хилитав, а то голову собі скрутиш.
А те що ти рєдіска(-нехороший человек ТМ Джентельмени Удачі(с)) який своїм батькам навіть пенсію не хоче платити і придумує варіанти як би це подовше затягнути -видно здалеку.
budivelnik
Аватара пользователя
 
Сообщения: 29473
С нами с: 15.01.09
Благодарил (а): 306 раз.
Поблагодарили: 3075 раз.
 
 
1
1
Сообщение Добавлено: Пт 10 июл, 2026 19:57

  budivelnik писал(а):А те що ти рєдіска(-нехороший человек ТМ Джентельмени Удачі(с)) який своїм батькам навіть пенсію не хоче платити і придумує варіанти як би це подовше затягнути -видно здалеку.


життя своїх батьків ставиш на кон ручаючись за свій базар?
tester3373
 
Сообщения: 216
С нами с: 09.02.25
Благодарил (а): 15 раз.
Поблагодарили: 22 раз.
 
 
Сообщение Добавлено: Пт 10 июл, 2026 20:16

  tester3373 писал(а):
  budivelnik писал(а):А те що ти рєдіска(-нехороший человек ТМ Джентельмени Удачі(с)) який своїм батькам навіть пенсію не хоче платити і придумує варіанти як би це подовше затягнути -видно здалеку.
життя своїх батьків ставиш на кон ручаючись за свій базар?
Ти б спочатку вивчив де можна(треба) блатувати
а де вести себе акуратно..
я 90-ті пройшов
А ти де тоді був? в проекті?
Тому закрий піддувало дурілка картонна.

ПС
моїм Батькам вже давно НІХТО нічого зробити не може, не те що який інтернетзалежний студент....
budivelnik
Аватара пользователя
 
Сообщения: 29473
С нами с: 15.01.09
Благодарил (а): 306 раз.
Поблагодарили: 3075 раз.
 
 
1
1
Сообщение Добавлено: Пт 10 июл, 2026 20:59

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Вітаю. Постійно читаю цю гілку. А вжеж, офтоп, дозволений на вихідних, і навіть вже за відсутності ДС, царство йому небесне, не тільки.
Мені здається, я на боці будівельника. Для продовження існування гілки у конструктивному руслі, пропоную будівельнику припинити діалогі з тестером. Хто згідний - плюсуйте. А будівельник нехай сам вирішить, після скількох +, погодитись з пропозицією.
Оскількі ще не вихідні - сорі за ...
valya
Аватара пользователя
 
Сообщения: 1953
С нами с: 31.10.12
Благодарил (а): 687 раз.
Поблагодарили: 131 раз.
 
 
  #<1 ... 12160121611216212163
Форум:
+ Добавить
    тему
Ответить
на тему
Следить
за темой
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей + гостей: 1
Модераторы: Ірина_, Модератор

Похожие темы
Темы
 Ответы Просмотры Последнее
Криптовалюта, ринок криптовалют 1 ... 3670, 3671, 3672
Искатель » Пн 27 фев, 2017 17:04
36715 39546589
Пт 03 июл, 2026 22:39
flyman
Продуктові ринки і не тільки у валютному контексті 1 ... 222, 223, 224
Surfer » Ср 31 июл, 2019 03:53
2232 13943928
Вс 21 июн, 2026 09:05
Faceless
Валютний ринок у світі 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Сб 13 июн, 2009 22:15
7978 24114000
Пт 22 дек, 2023 23:55
Hotab

Сейчас обсуждается
Ринок ОВДП (11772)
10.07.2026 23:13
Все материалы
Топ
ответов
Топ
пользователей
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При использовании материалов этой страницы ссылка на FINANCE.UA обязательна,
для интернет-изданий - гиперссылка, не закрытая для индексации поисковыми системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфиденциальность.
Powered by phpBB.