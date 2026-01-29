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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 183521835318354183551835618357>
Сообщение Добавлено: Пт 10 июл, 2026 19:28

Я вже стільки читала у кацапо-тг про якісь проблеми на рф з паливом, електроенергією, водою, про негаразди в банківській системі, про складну зиму, що насувається і про необхідність скорішого досягнення миру шляхом перемовин
Интересно, меня когда-то ругали за ссылки на либеральную "Фонтанку", а теперь оказывается патриоты много читают кацапо-тг. :)
ЛАД
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Сообщение Добавлено: Пт 10 июл, 2026 19:30

ЛАД
в Омск дрони летіли через Казахстан.
досі не довіряєте бородату Евгению Гольману(це ж ваш чоловік)
prodigy
 
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Сообщение Добавлено: Пт 10 июл, 2026 19:31

  fler писал(а):........
Допомога Китаю - це посилення китаїзації з усіма відповідними наслідками.
В чём заключается "допомога Китаю" і які будуть "відповідні наслідки"?

  Banderlog писал(а):чому вважаєте що там не можно поставити вибори і конституцію на паузу?

Можна, але як це їм допоможе, якщо вони розглядають варіант усунення від влади діючого?
Хто "вони"?
ЛАД
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Сообщение Добавлено: Пт 10 июл, 2026 19:33

  ЛАД писал(а):
Я вже стільки читала у кацапо-тг про якісь проблеми на рф з паливом, електроенергією, водою, про негаразди в банківській системі, про складну зиму, що насувається і про необхідність скорішого досягнення миру шляхом перемовин
Интересно, меня когда-то ругали за ссылки на либеральную "Фонтанку", а теперь оказывается патриоты много читают кацапо-тг. :)


приводити цитати з тг z-блогерів як доказ їх паніки і критичної оцінки сітуації-це одне

а у вас фонтанка.ру-це єдине правдиве джерело інформації (хоч ви знали, хто бенефіціар цього "псевдо-ліберального змі")
Последний раз редактировалось prodigy Пт 10 июл, 2026 19:37, всего редактировалось 1 раз.
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Сообщение Добавлено: Пт 10 июл, 2026 19:36

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  stm писал(а):Лан, обіцяю без гарних новин всі вихідні ) подепресуєте спокійно, хоча нагода може і є... а ось не бачити успіхи колег взагалі, жодного, теж таке собі діло.


успіхи будуть , вони є кожного дня,
хлопці працюють без вихідних
prodigy
 
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Сообщение Добавлено: Пт 10 июл, 2026 19:40

Banderlog
Вы ссылались на https://ualosses.org/uk/regions/.
Отмечу интересный факт - Триолан этот сайт блокирует. И водафон тоже. Могу зайти только через впн.
ЛАД
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Сообщение Добавлено: Пт 10 июл, 2026 19:51

  Shaman писал(а):
  Banderlog писал(а):Мож їх економіка кудись і йде, но наша йде попереду.
Щодо китаїзації то не бачу в цьому нічого поганого.

в нас тут українську вивчити не в змозі, яка китайська?.. :lol:

Не надоело?
ЛАД
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Сообщение Добавлено: Пт 10 июл, 2026 19:54

  fler писал(а):
  Banderlog писал(а):От допустим змалюйте нам перспективу на найближчі 3р.
Я не бачу ні якого райдужного сценарію.

Нуу, ти не бачиш, а сенатор Грем бачить, хз хто з вас прозорливіший..))
"Сенатор США Ліндсі Грем (Республіканська партія) вважає, що підвищення бойової ефективності України та збільшення підтримки світом боротьби з Володимиром Путіним зможе покласти край російсько-українській війні у найближчі місяці. За його словами, він "ніколи не був настільки оптимістичним, як сьогодні, щодо того, що ми маємо формулу для припинення цієї війни.Про це він сказав на брифінгу в Києві в п'ятницю (сьогодні)."
Бачиш, мова навіть не про роки, а про місяці.
Если бы Banderlog был не на украинском фронте, а в Вашингтоне, он тоже, вероятно, был бы оптимистичным. :)
ЛАД
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Сообщение Добавлено: Пт 10 июл, 2026 19:57

  Banderlog писал(а):
  stm писал(а):Я вважаю дивним що ви на 16 моніторах лише погане. Воно є. Як приклад ви озвучили 210тис.вбитих військових від початку війни. Я не буду сперечатися.
Які втрати ворога у відношені до наших ви фіксуєте по своїй смузі? Бо генштаб в цілому по палаті з 2026 офіційно фіксує 1:5. Найкращі підрозділи 1:8.
У 2025 було 1:2,5 генштаб, 1:12 найкращі підрозділи.
за те що фіксуєм, не задавайте питань на які я не можу давати відповідей... є ж відкриті джерела.
https://ualosses.org/uk/regions/ вивчайте перед тим як сперечатись...
Багато кого в списках нема.
Щодо заяв, що бачу тільки погане :lol: по вашому яка інформація через мене проходить? Щось про хрестини весілля та заручини? :lol:
Пропорції ? За схожими оціночними методами втрати росіян вбитими в районі 270 т. Серед тієї цифри є певна кількість громадян україни з окупованих територій.
І ще. В них пропорція між вбитими і раненими сильно гірші ніж наші. Тому картинка вийде іще менш райдужною.

в Україні вбитих 210 т людей, на Раші - 270 тис. людей. беремо по Україні песемистичні оцінки, по Раші - їх оптимізм - й розповідає про співставні методики ... й це після їх суцільних самовбивчих атак?..

ви для чогось малюєте суцільний песимізм... робите вигляд, що не помічаєте, що в цьому році ситуація на Раші сильно змінилась через атаки України...

варіант, що війна ще 3 роки - він теж є. але він все одно лише через бажання влади Раші воювати до останнього. в цьому й є велика різниця. вони це можуть зупинити, а ми поки на жаль - ні...
Shaman
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Сообщение Добавлено: Пт 10 июл, 2026 19:59

  ЛАД писал(а):
  Shaman писал(а):
  Banderlog писал(а):Мож їх економіка кудись і йде, но наша йде попереду.
Щодо китаїзації то не бачу в цьому нічого поганого.

в нас тут українську вивчити не в змозі, яка китайська?.. :lol:

Не надоело?

що саме - вважаєте, що людина не здатна вивчити українську мову, подужає китайську?..
Shaman
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