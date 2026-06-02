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Як «увійти в IT» без досвіду і скільки можна заробляти
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Добавлено: Пт 10 июл, 2026 19:17
Пропонуємо до обговорення:
Попри високу конкуренцію, IT-сфера залишається однією з найпривабливіших для тих, хто планує змінити професію. Із посиланням на robota.ua поділиділимося п’ятьма основними кроками, які допоможуть новачкам підготуватися до старту кар’єри в IT та уникнути типових помилок.
Дивися повний текст Як «увійти в IT» без досвіду і скільки можна заробляти
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R2
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Добавлено: Пт 10 июл, 2026 19:17
"людей, які у 25 років купують квартиру, працюють з ноутбуком із кав’ярні"
Причём очень странных людей, раз при купленной квартире работать предпочитают в кофейне :D
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moveton
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Добавлено: Пт 10 июл, 2026 19:50
"Також раніше ми повідомляли, що за останній рік 17% айтівців були звільнені
. При цьому скорочення торкнулися фахівців усіх тайтлів."
Про квартири в 25 - посміявся
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BIGor
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Добавлено: Пт 10 июл, 2026 20:02
BIGor писал(а):
"Також раніше ми повідомляли, що за останній рік 17% айтівців були звільнені
. При цьому скорочення торкнулися фахівців усіх тайтлів."
Про квартири в 25 - посміявся
Чого ж, такі кейси дійсно є
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Faceless
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Добавлено: Пт 10 июл, 2026 20:27
Faceless писал(а): BIGor писал(а):
"Також раніше ми повідомляли, що за останній рік 17% айтівців були звільнені
. При цьому скорочення торкнулися фахівців усіх тайтлів."
Про квартири в 25 - посміявся
Чого ж, такі кейси дійсно є
В Києві Фейслеса - може.
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BIGor
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Добавлено: Пт 10 июл, 2026 20:33
BIGor писал(а):
В Києві Фейслеса - може.
В статье сказано "покупают", а не "успевают заработать на"
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moveton
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