ЛАД писал(а):Banderlog Вы ссылались на https://ualosses.org/uk/regions/. Отмечу интересный факт - Триолан этот сайт блокирует. И водафон тоже. Могу зайти только через впн.
так кортить поритися в лайні?
Путін колись назвав російян бандерлогами
Владимир Путин назвал своих оппонентов «бандерлогами» 15 декабря 2011 года во время традиционной «Прямой линии».
я помилявся, коли думав, що
Петро з Чернівців
(на цьому форумі має псевдо Banderlog) позиціонує себе як Бандерівця, на жаль НІ. типова проросійська вата, тобто бандерлог(підданий пітуна) -всі пазли давно склались: рпц і святий грааль(кагор) гундяя -зневіра до української влади і успіхів ЗСУ -зневіра до того, що рф надірветься і виснажиться до кінця 2027р
я сьогодні до зарі встану, буду спостерігати, як горить черговий танкер чи НПЗ
budivelnik писал(а):---------------------------- Banderlog Я ж відповів, що афган не співмірний по рівню звіздіця для українців. ---------------------------- А окупація від педерації-співрозмірний звіздєц з нашими втратами? Бо з Афганом вона також не співрозмірна.. Один Голодомор чого вартий....
Чому нема окупації білорусії, казахстану, та і грузія теж різко змінила позицію після саакашвілі і окупації нема?
питання - а от на нас напали й намагаються окупувати... спитай у свої совірян - чому?
stm писал(а):Я вважаю дивним що ви на 16 моніторах лише погане. Воно є. Як приклад ви озвучили 210тис.вбитих військових від початку війни. Я не буду сперечатися. Які втрати ворога у відношені до наших ви фіксуєте по своїй смузі? Бо генштаб в цілому по палаті з 2026 офіційно фіксує 1:5. Найкращі підрозділи 1:8. У 2025 було 1:2,5 генштаб, 1:12 найкращі підрозділи.
за те що фіксуєм, не задавайте питань на які я не можу давати відповідей... є ж відкриті джерела. https://ualosses.org/uk/regions/ вивчайте перед тим як сперечатись... Багато кого в списках нема. Щодо заяв, що бачу тільки погане по вашому яка інформація через мене проходить? Щось про хрестини весілля та заручини? Пропорції ? За схожими оціночними методами втрати росіян вбитими в районі 270 т. Серед тієї цифри є певна кількість громадян україни з окупованих територій. І ще. В них пропорція між вбитими і раненими сильно гірші ніж наші. Тому картинка вийде іще менш райдужною.
в Україні вбитих 210 т людей, на Раші - 270 тис. людей. беремо по Україні песемистичні оцінки, по Раші - їх оптимізм - й розпові..
По Україні це теж оптимізм. Список поіменний з опублікованих некрологів. З особистого досвіду по селу ніби всі вбиті кого вспомнив а по частині я тобі даж писати не буду... По крайній мірі достовірнішого джерела я не знайшов. Що цікаво з оцінкою будівельником методом по львівському цвинтарі оцінка сайту більш менш корелює, якщо не рахувати зниклих безвісти. І ще не забувай що тут не враховані скалічені, щро назавжди списані з строю... в росії статистика поранених до вбитих гірша виживаємість в їх поранених гірша.
ось таке інтервью від російського генерала: його погляд на ситуацію(100% не фейк)
Спасибо. Интересная беседа. Кое-что из сказанного можно отнести и к нам. Интересно о ПВО на 8-9 минутах. Это стоит послушать всем. И о Константиновке на 6-й минуте. Верное высказывание на 11-й мин. о применении ЯО и нападении на европейцев. А вот на 12.30 он явно ошибается, когда говорит о необходимости объявления войны для всеобщей мобилизации. Наш опыт показывает, что это не обязательно. Хотя высказывание очень короткое, возможно, я не очень верно понял. И интересны высказывания по более общим вопросам после 14-й мин. У нас немного иначе, например, проблемы имперскости у нас нет. Но кое-что актуально и для нас.
Последний раз редактировалось ЛАД Пт 10 июл, 2026 21:11, всего редактировалось 1 раз.
Banderlog писал(а):це брехня. Нема атомки в ізраеля.
Конечно,нет,но если будет нужно он ее применит
мені набридла тема Ізраїлю з самого початку це офтоп, припинайте, або заберіться в іншу гілку
А почему это предложение вы не делаете Banderlog? И зачем в ветке Войны России с Украиной ухилянт песикот с шаманом упоминают мои лингвистические способности? Ждут что я послал их нах по-казахски как в детстве или на иврите?
В МИД РФ стали разрабатывать закон о введении для россиян выездных виз. Частичный или полный запрет на выезд из страны предусмотрен законодательством о военном положении
О подготовке пакета документов для введения выездных виз под предлогом усиления «безопасности» граждан за рубежом «МО» рассказал собеседник в российских дипломатических кругах и подтвердил источник, близкий к администрации президента.