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Що не можна підключати до USB-порту телевізора
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Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Добавлено: Вс 14 июн, 2026 22:30
Пропонуємо до обговорення:
Практично кожен новий Smart TV оснащений щонайменше одним USB-роз'ємом, розташованим на бічній або задній панелі. USB-порт у телевізорі — це зручний додатковий інструмент, але не універсальний роз’єм. Він чудово підходить для базових аксесуарів та живлення малопотужних гаджетів, але не розрахований на складну периферію або високе навантаження.
Дивися повний текст Що не можна підключати до USB-порту телевізора
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R2
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Добавлено: Вс 14 июн, 2026 22:30
в инструкции к телевизору написано - подходит для зарядки смартфонов. Но вам видимо виднее, чем производителям.
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maxim4009
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Добавлено: Пт 10 июл, 2026 20:43
maxim4009 писал(а):
в инструкции к телевизору написано - подходит для зарядки смартфонов. Но вам видимо виднее, чем производителям.
Он подходит (как он может не подходить?), но, как тоже правильно написано, скорее всего максимальная мощность там будет так себе. Как зарядка первых айфонов, когда прикалывались, что у айфона при использовании заряд падает даже, когда он к розетке подключен. Но "компьютерный стандарт", т.е. 5В * 0.5A должен бы всяко дать.
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moveton
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