RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхование
Главная Пользователи Поиск FAQ Правила Обратная связь
Форумы
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення
публікацій Finance.ua
/
Що не можна підключати
до USB-порту телевізора

Що не можна підключати до USB-порту телевізора
+ Добавить
    тему
Ответить
на тему
Следить
за темой
Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Сообщение Добавлено: Вс 14 июн, 2026 22:30

Що не можна підключати до USB-порту телевізора

Пропонуємо до обговорення:
Практично кожен новий Smart TV оснащений щонайменше одним USB-роз'ємом, розташованим на бічній або задній панелі. USB-порт у телевізорі — це зручний додатковий інструмент, але не універсальний роз’єм. Він чудово підходить для базових аксесуарів та живлення малопотужних гаджетів, але не розрахований на складну периферію або високе навантаження.

Дивися повний текст
Що не можна підключати до USB-порту телевізора
R2
Аватара пользователя
Робот новин
 
Сообщения: 101052
С нами с: 14.05.04
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 153 раз.
 
 
Сообщение Добавлено: Вс 14 июн, 2026 22:30

в инструкции к телевизору написано - подходит для зарядки смартфонов. Но вам видимо виднее, чем производителям.
maxim4009
Аватара пользователя
 
Сообщения: 20
С нами с: 17.03.22
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 2 раз.
 
 
Сообщение Добавлено: Пт 10 июл, 2026 20:43

  maxim4009 писал(а):в инструкции к телевизору написано - подходит для зарядки смартфонов. Но вам видимо виднее, чем производителям.

Он подходит (как он может не подходить?), но, как тоже правильно написано, скорее всего максимальная мощность там будет так себе. Как зарядка первых айфонов, когда прикалывались, что у айфона при использовании заряд падает даже, когда он к розетке подключен. Но "компьютерный стандарт", т.е. 5В * 0.5A должен бы всяко дать.
moveton
Аватара пользователя
 
Сообщения: 7180
С нами с: 23.03.18
Благодарил (а): 141 раз.
Поблагодарили: 919 раз.
 
 
3
2
16
1
Форум:
+ Добавить
    тему
Ответить
на тему
Следить
за темой
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей + гостей: 2
Модераторы: Ірина_, Модератор

Похожие темы
Темы
 Ответы Просмотры Последнее
Як «увійти в IT» без досвіду і скільки можна заробляти
R2 » Пт 10 июл, 2026 19:17
5 198
Пт 10 июл, 2026 20:33
moveton
Скільки квадратних метрів житла можна купити за ціну...
R2 » Пт 12 июн, 2026 13:23
1 1934
Пт 12 июн, 2026 13:24
Nickoss1
5 старих Android-смартфонів, які можна сміливо купувати...
R2 » Вт 02 июн, 2026 12:28
2 1598
Вт 02 июн, 2026 19:16
kuinamor58

Сейчас обсуждается
Ринок ОВДП (11772)
10.07.2026 23:13
Все материалы
Топ
ответов
Топ
пользователей
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При использовании материалов этой страницы ссылка на FINANCE.UA обязательна,
для интернет-изданий - гиперссылка, не закрытая для индексации поисковыми системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфиденциальность.
Powered by phpBB.