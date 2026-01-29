Агент украинской разведки, признавшийся в убийстве женщины, подозреваемой в попытке покушения на мультимиллионера и его семью в Монако на прошлой неделе, теперь заявил, что не нажимал на курок.



В четверг в киевском суде на слушании по вопросу об опеке Владислав Реут, который несколько дней назад указал следователям местонахождение могилы Анастасии Березовской в ​​лесу, заявил, что он «категорически отрицает» совершение убийства и возложил вину на своего предполагаемого сообщника.



Это запутанное дело привлекает внимание, потому что Реут — действующий и награжденный офицер военной разведки Украины (ГУР), а его сообвиняемый Виталий Жикович до недавнего времени работал в СБУ.

.........Реут, судя по всему, сразу же признался в том, что застрелила Березовскую.



Затем он отвел следователей к месту, где закопал ее тело в лесу к западу от Киева, в могиле, засыпанной ветками.



Однако всего несколько дней спустя в суде агент ГУР заявил, что хочет «сказать правду». Затем он переложил всю вину на Жиковича.



«Я сражался с вражескими комбатантами, защищая свою страну, — подчеркнул он. — Я бы никогда намеренно не убил невинную мирную женщину».



Теперь он утверждает, что Жикович угрожал ему. «Он сказал: „Если со мной что-нибудь случится, твоим родственникам будет опасно“», — заявляет он.



Адвокат Жиковича опроверг эту новую версию событий.



Анатолий Иванов, бритый налысо и непрестанно перебирающий деревянные четки, описал своего клиента как бывшего офицера СБУ низшего звена и отверг идею о том, что обычный гражданский мог отдать приказ действующему сотруднику ГУР сделать что-либо, не говоря уже о совершении убийства.



Он назвал Жиковича «патриотом», который, как и он сам, воевал на востоке Украины в 2014 году, а затем «активно защищал» Киевскую область после 2022 года, когда Россия начала полномасштабное вторжение.

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