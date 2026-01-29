Спасибо.Интересная беседа.Кое-что из сказанного можно отнести и к нам.Интересно о ПВО на 8-9 минутах. Это стоит послушать всем.И о Константиновке на 6-й минуте.Верное высказывание на 11-й мин. о применении ЯО и нападении на европейцев.А вот на 12.30 он явно ошибается, когда говорит о необходимости объявления войны для всеобщей мобилизации. Наш опыт показывает, что это не обязательно. Хотя высказывание очень короткое, возможно, я не очень верно понял.И интересны высказывания по более общим вопросам после 14-й мин. У нас немного иначе, например, проблемы имперскости у нас нет. Но кое-что актуально и для нас.

Несколько комментариев к комментариям.

1). Разумеется, в этом ролике я сам читаю текст и вопросов, и ответов — я буквально в первом абзаце это говорю, можете переслушать. Мы просто понизили тембр моего голоса в ответах, чтобы возникал эффект диалога.

2). Многим кажется, что генералы "так не разговаривают" — с этим я согласен. Более того, люди вообще редко так разговаривают. И я тоже не разговариваю так, как звучат мои вопросы. Дело в том, что интервью сделано в переписке (то есть человек получил вопросы, прислал ответы, потом получил дополнительные вопросы и прислал ответы), но при этом я уверен в личности собеседника.

3). Многих триггернуло упоминание Гарри Поттера. Меня тоже если не триггернуло, то заставило улыбнуться. Я думал это убрать из текста даже, но решил, что "из песни слов не выкинешь". Странно думать, что у российских военоначальников нет детей или внуков, и в бытовом общении они рассуждают, скажем, отсылками на Кутузова или там Клаузевица. Да и отсылка простейшая, на уровне "Гарри Поттер — это что-то про магию".

4) Во фразе про 30% эффективности ПВО действительно есть противоречие, это мое редакторское упущение, это можно было просто уточнить. Саму по себе мысль, что эффективность ПВО в 30% считается нормальной, я не оцениваю — я тут не эксперт и как раз больше доверяю собеседнику.

5) Про мотивацию собеседника — я ее понимаю, но не могу комментировать, чтобы не указывать на его личность.

