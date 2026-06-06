Презентація Національним банком нової банкноти номіналом 2000 грн викликала дискусії щодо можливого впливу такого рішення на інфляційні процеси в Україні.
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У Раді прокоментували ризики інфляції через появу купюри в 2000 грн
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Добавлено: Сб 11 июл, 2026 09:27
У Раді прокоментували ризики інфляції через появу купюри...
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Дивися повний текст
У Раді прокоментували ризики інфляції через появу купюри в 2000 грн
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