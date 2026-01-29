Banderlog писал(а):Мож їх економіка кудись і йде, но наша йде попереду. Щодо китаїзації то не бачу в цьому нічого поганого.
Йшла (минулий час). Тут теж статистика як і з трупами, які роки дивитися і що з чим порівнювати ) Ви зробите знов вигляд що незрозумієте, хоча інтелектуальних перешкод для цього у вас я не бачу на 100%, і зір теж не як у Флая ) Но я зроблю вигляд що розумію навіщо прям жодної доброї звістки не чути і не бачити )
тому що в мене добрих звісток нема. Грошей не добавилось. Все лишилось як було. Термінів демобілізації теж нема. І оті ваші співвідношення втрат 1 до 12 це брєд. Хто мішає вам написати добрі звістки? От допустим змалюйте нам перспективу на найближчі 3р. Я не бачу ні якого райдужного сценарію. От приміром, що власть імущі думають про перемирря. Перемирʼя - найгірший сценарій для України, адже нам не надаватимуть грошову допомогу і після відкриття кордону виїдуть всі чоловіки» — голова Fire Point Штиллерман заявив, що більше того, «зайде росія і захопить всю країну» https://t.me/voynareal/139712 Окрім того навіть завершення війни не зробить Україну 2ю францією як нам обіцяли на зорі незалежності.
Украинец ШтилЪерман 74г.р.(годный получается до 2034года) после посещения учебки 425й бригады(и катания за квадроциклом) будет последней палкой и АК74 отбивать живые волны бурятов где нибудь под Козиным(при его раскладе) лет через ...???
Серия банкнот в Украине будет пополнена новой купюрой большего номинала – 2000 гривень. Банкнота поступит в обращение 4 сентября этого года, на ней будет изображен Василий Стус, сообщает Национальный банк Украины.
Купюра выполнена в фиолетово-синих и розовых тонах. На лицевой стороне – портрет Стуса и его подпись. Банкнота получила не менее 20 современных элементов защиты от подделок.
Дата ввода в обращение купюры номиналом 2000 гривень – 4 сентября – выбрана не случайно: это день памяти выдающегося поэта, диссидента и "шестидесятника". ....... В НБУ объясняют необходимость расширения банкнотной серии тем, что с момента появления купюры номиналом 1000 гривень прошло уже семь лет. За это время среднемесячная зарплата в Украине выросла втрое, а уровень цен, исходя из индекса инфляции, – вдвое.
а головне, про що кажуть - Раша має залишитися один з ключjвих елементів світового порядку. але колись були великі імперії - аглійська, французська, османська. вже немає, існуть нормальні держави. й чому Раща гадає, що вона виключення. зрозуміло вони хочуть, але об'єктивно їх рівень - Туреччина чи Бразилія. й набагато нижче Великобританії, Франції чи Німеччини. оце об'єктивна реальність, яку влада Раші не хоче визнати. й лише тоді населення Раші має шанс на нормальне життя...
а головне, про що кажуть - Раша має залишитися один з ключjвих елементів світового порядку. але колись були великі імперії - аглійська, французська, османська. вже немає, існуть нормальні держави. й чому Раща гадає, що вона виключення. зрозуміло вони хочуть, але об'єктивно їх рівень - Туреччина чи Бразилія. й набагато нижче Великобританії, Франції чи Німеччини. оце об'єктивна реальність, яку влада Раші не хоче визнати. й лише тоді населення Раші має шанс на нормальне життя...
Есть маленькая разница - у тех империй не было ЯО. + основные силы находились в метрополии. Колонии были явно отделены и находились более-менее вдалеке. И, кстати, эти метрополии остались "одними з ключjвих елементів світового порядку". Хотя это, конечно, совсем не обязательно.
prodigy писал(а): ось таке інтервью від російського генерала: його погляд на ситуацію(100% не фейк)
Спасибо. Интересная беседа. Кое-что из сказанного можно отнести и к нам. Интересно о ПВО на 8-9 минутах. Это стоит послушать всем. И о Константиновке на 6-й минуте. Верное высказывание на 11-й мин. о применении ЯО и нападении на европейцев. А вот на 12.30 он явно ошибается, когда говорит о необходимости объявления войны для всеобщей мобилизации. Наш опыт показывает, что это не обязательно. Хотя высказывание очень короткое, возможно, я не очень верно понял. И интересны высказывания по более общим вопросам после 14-й мин. У нас немного иначе, например, проблемы имперскости у нас нет. Но кое-что актуально и для нас.
коментарі до відео від самого Колезева
Несколько комментариев к комментариям. 1). Разумеется, в этом ролике я сам читаю текст и вопросов, и ответов — я буквально в первом абзаце это говорю, можете переслушать. Мы просто понизили тембр моего голоса в ответах, чтобы возникал эффект диалога. 2). Многим кажется, что генералы "так не разговаривают" — с этим я согласен. Более того, люди вообще редко так разговаривают. И я тоже не разговариваю так, как звучат мои вопросы. Дело в том, что интервью сделано в переписке (то есть человек получил вопросы, прислал ответы, потом получил дополнительные вопросы и прислал ответы), но при этом я уверен в личности собеседника. 3). Многих триггернуло упоминание Гарри Поттера. Меня тоже если не триггернуло, то заставило улыбнуться. Я думал это убрать из текста даже, но решил, что "из песни слов не выкинешь". Странно думать, что у российских военоначальников нет детей или внуков, и в бытовом общении они рассуждают, скажем, отсылками на Кутузова или там Клаузевица. Да и отсылка простейшая, на уровне "Гарри Поттер — это что-то про магию". 4) Во фразе про 30% эффективности ПВО действительно есть противоречие, это мое редакторское упущение, это можно было просто уточнить. Саму по себе мысль, что эффективность ПВО в 30% считается нормальной, я не оцениваю — я тут не эксперт и как раз больше доверяю собеседнику. 5) Про мотивацию собеседника — я ее понимаю, но не могу комментировать, чтобы не указывать на его личность.
7липня Песков застосував термін "війна", а не "сво" потроху починають прогрівати суспільство, але до вересня є вірогідность що воно не тільки прогріється, а і накалиться до стану "неможна терпіти пикельні борошна"
Экономика США балансирует на грани между старением населения и искусственным интеллектом. Теоретически, две главные проблемы рынка труда должны компенсировать друг друга. Вместо этого они, скорее всего, будут усугублять друг друга. ....... Бюджетное управление Конгресса прогнозирует, что начиная с 2031 года ежегодное число смертей в США превысит ежегодное число рождений, что сделает иммиграцию необходимой для поддержания роста населения. К 2055 году прогнозируется снижение рождаемости до 1,5 рождений на женщину . Учитывая, что рост населения является основным источником экономического роста и налоговых поступлений, неудивительно, что демографические тенденции привлекают все большее внимание экономистов и политиков. ......... В целом, экономисты, как правило, меньше беспокоятся о долгосрочных последствиях технологических изменений, чем о самом переходном периоде. Общепринятое мнение заключается в том, что повышение производительности в конечном итоге приводит к экономическому росту, и что у правительств есть инструменты — такие как налогообложение и система социальной защиты — для распределения этих достижений. Настоящая проблема заключается в периоде адаптации.
Многие приводят промышленную революцию в качестве обнадеживающей аналогии для искусственного интеллекта. И это правда, что в конечном итоге уровень жизни повысился. Но жизнь во время промышленной революции была совсем другой . Она была разрушительной. Она была жестокой. Многие люди пострадали. Легко, спустя 200 лет, оглянуться назад и сказать: «Благодаря промышленной революции наш уровень жизни стал выше». Но сам процесс достижения этого уровня был, мягко говоря, стрессовым.
Как утверждал Мокир, совпадение промышленной революции с быстрым ростом населения, вероятно, усложнило переходный период. Маловероятно, что этот переход будет проще просто потому, что демографический переход движется в противоположном направлении. Рабочие места, которые может выполнять ИИ, и те, в которых больше всего нуждается стареющее общество, просто не совпадают. Вместо этого более вероятным исходом является то, что экономике придется одновременно преодолевать два масштабных перехода — и каждый из них будет усложнять другой.
Несколько комментариев к комментариям. ......... 4) Во фразе про 30% эффективности ПВО действительно есть противоречие, это мое редакторское упущение, это можно было просто уточнить. Саму по себе мысль, что эффективность ПВО в 30% считается нормальной, я не оцениваю — я тут не эксперт и как раз больше доверяю собеседнику. .........
Основные выводы от Bloomberg AI - Президент Дональд Трамп предупредил Иран, что американские военные «полностью уничтожат все районы» Исламской Республики, если ее лидеры попытаются совершить или осуществят его покушение. - Трамп написал, что «1000 ракет готовы к применению и нацелены на Исламскую Республику Иран, и еще тысячи будут немедленно выпущены», если иранское правительство выполнит свою угрозу его убийства. - Трамп заявил, что ему постоянно угрожают, и он "на первом месте в их списке", а ранее представители администрации Байдена проинформировали его о "реальных и конкретных угрозах со стороны Ирана" убить его. ......... На вопрос о том, известно ли ему о каких-либо реальных угрозах со стороны Ирана в адрес президентского самолета Air Force One, Трамп ответил: «Ну, мне постоянно угрожают. Я номер один в их списке».
Трамп неоднократно становился мишенью покушений. Во время президентских выборов 2024 года представители администрации Байдена проинформировали его о «реальных и конкретных угрозах со стороны Ирана» убить его, сообщила его предвыборная команда.
На этой неделе сообщалось, что Израиль предупредил Трампа о новом иранском заговоре.