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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 18356183571835818359
Сообщение Добавлено: Сб 11 июл, 2026 12:47

  ЛАД писал(а):
  Shaman писал(а):
  prodigy писал(а):ЛАД

https://meduza.io/feature/2026/07/09/mi ... tit-nelzya

операція:приємнік

ще ранувато... хтось хоче вийти у вікно? :lol:

а головне, про що кажуть - Раша має залишитися один з ключjвих елементів світового порядку. але колись були великі імперії - аглійська, французська, османська. вже немає, існуть нормальні держави. й чому Раща гадає, що вона виключення. зрозуміло вони хочуть, але об'єктивно їх рівень - Туреччина чи Бразилія. й набагато нижче Великобританії, Франції чи Німеччини. оце об'єктивна реальність, яку влада Раші не хоче визнати. й лише тоді населення Раші має шанс на нормальне життя...

Есть маленькая разница - у тех империй не было ЯО.
+ основные силы находились в метрополии. Колонии были явно отделены и находились более-менее вдалеке.
И, кстати, эти метрополии остались "одними з ключjвих елементів світового порядку". Хотя это, конечно, совсем не обязательно.

тепер ви погоджуєтесь, що ЛИШЕ наявність ЯЗ утримує Раші від того, щоб її загнали на її місце. так, ЯЗ створює ілюзію, що їм все можна. ключове ілюзію?

питаю прямо - чи ви визнаєте, що зламок Раша імперії, який має подолати в собі оце імперське, щоб розвиватися далі? Туреччина змогла - хоча зараз є рецидив. Німеччину змусили, Великобританія та Франція саме перехворіли. от й Раша має або самостійно перехворіти (маловірогідно), або її змусять (теж не дуже вірогідно), або розвалитися - й лише тоді її уламки зможуть нормально розвиватися. на цьому етапі Раша нормально розвиватися - НЕ ЗМОЖЕ.
Shaman
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Сообщение Добавлено: Сб 11 июл, 2026 12:51

ЛАД

то когось у вікно літака витягло, то якийсь гобелен, то потенційні проблеми в США через ШІ... ви вирішіли сюди постити все, що ВАМ цікаво? :shock:

як щодо визнати, що поки не проглядається, як змусити Рашу до перемовин? навіть наші удари ще недостатні для цього...

чи те, що Іран не договороспроміжний, й так його будуть далі змушувати до миру?..
Shaman
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Сообщение Добавлено: Сб 11 июл, 2026 13:12

  ЛАД писал(а):Поздравляю с введением новой купюры.
Серия банкнот в Украине будет пополнена новой купюрой большего номинала – 2000 гривень. Банкнота поступит в обращение 4 сентября этого года, на ней будет изображен Василий Стус, сообщает Национальный банк Украины.

Купюра выполнена в фиолетово-синих и розовых тонах. На лицевой стороне – портрет Стуса и его подпись. Банкнота получила не менее 20 современных элементов защиты от подделок.

Дата ввода в обращение купюры номиналом 2000 гривень – 4 сентября – выбрана не случайно: это день памяти выдающегося поэта, диссидента и "шестидесятника".
.......
В НБУ объясняют необходимость расширения банкнотной серии тем, что с момента появления купюры номиналом 1000 гривень прошло уже семь лет. За это время среднемесячная зарплата в Украине выросла втрое, а уровень цен, исходя из индекса инфляции, – вдвое.
https://www.unian.net/economics/finance/2000-grn-poyavyatsya-v-ukraine-nbu-vvodit-novuyu-kupyuru-13436823.html
У нас уникальная экономика - за 7 лет, из которых 4 военных, благосостояние народа выросло в 1,5 раза.

так унікальна - йде війна, а багато хто продовжує працювати й вести бізнес. ще й фронту допомагають. а когось це так дивує - хіба так можна, самостійно й без команди робити...
Shaman
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Сообщение Добавлено: Сб 11 июл, 2026 13:20

  Shaman писал(а):..........
тепер ви погоджуєтесь, що ЛИШЕ наявність ЯЗ утримує Раші від того, щоб її загнали на її місце. так, ЯЗ створює ілюзію, що їм все можна. ключове ілюзію?
К сожалению, это не иллюзия.
Так же, как у Ирана не иллюзия закрыть пролив. Иначе там ситуация тоже была бы друная.

питаю прямо - чи ви визнаєте, що зламок Раша імперії, який має подолати в собі оце імперське, щоб розвиватися далі? Туреччина змогла - хоча зараз є рецидив. Німеччину змусили, Великобританія та Франція саме перехворіли. от й Раша має або самостійно перехворіти (маловірогідно), або її змусять (теж не дуже вірогідно), або розвалитися - й лише тоді її уламки зможуть нормально розвиватися. на цьому етапі Раша нормально розвиватися - НЕ ЗМОЖЕ.
Какой их ваших вариантов реализуется, не знаю. Я не Нострадамус.
Великобританія та Франція перехворіли достаточно тяжело. Вспомните, например, французский Алжир. В чём-то сильно похоже на нашу ситуацию.
После развала Союза шансы на нормальное развитие были. Да и в начале 00-х. Их подвел рост цен на нефть. Возможно, если бы не это, развитие пошло бы иначе.
ЛАД
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Сообщение Добавлено: Сб 11 июл, 2026 13:31

  Shaman писал(а):ЛАД

то когось у вікно літака витягло, то якийсь гобелен, то потенційні проблеми в США через ШІ... ви вирішіли сюди постити все, що ВАМ цікаво? :shock:
........

"у вікно літака витягло" - просто интересное событие. И то, что технические проблемы и недоработки бывают и в высокоразвитых странах.
Гобелен - для Европы (особенно, Англии и Франции) важное событие.
ВАМ не цікаво, не читайте. Я и так далеко не всё, что мне цікаво, выношу сюда.
"потенційні проблеми в США через ШІ" - так понимаю, что по ссылке вы не ходили да и цитату прочитали невнимательно. Эти проблемы будут не у США, а у всего мира. В т.ч. и у нас. Понятно, что сегодня у нас есть более актуальная проблема, но нельзя же жить только сегодняшним днём, не думая о завтрашнем. Я бы ещё, учитывая возраст, так мог, но вам это точно не личить.
ЛАД
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Сообщение Добавлено: Сб 11 июл, 2026 13:35

  Shaman писал(а):
  ЛАД писал(а):Поздравляю с введением новой купюры.
..........
В НБУ объясняют необходимость расширения банкнотной серии тем, что с момента появления купюры номиналом 1000 гривень прошло уже семь лет. За это время среднемесячная зарплата в Украине выросла втрое, а уровень цен, исходя из индекса инфляции, – вдвое.
https://www.unian.net/economics/finance/2000-grn-poyavyatsya-v-ukraine-nbu-vvodit-novuyu-kupyuru-13436823.html
У нас уникальная экономика - за 7 лет, из которых 4 военных, благосостояние народа выросло в 1,5 раза.

так унікальна - йде війна, а багато хто продовжує працювати й вести бізнес. ще й фронту допомагають. а когось це так дивує - хіба так можна, самостійно й без команди робити...
А при чём тут "самостійно й без команди"?
Хоть так, хоть по команде, но рост благосостояния народа в 1,5 раза во время большой войны экономиста не удивляет? Можете привести ещё пример из истории?
ЛАД
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