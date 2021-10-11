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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12848128491285012851
Сообщение Добавлено: Сб 11 июл, 2026 11:24

барабашов


Может до гаража идти от вашего ЖК метров 300, а то и 500, по односторонней тропинке, по которой в спину резко приезжает бусик с удудами???


некісло тебе перелякала історія з ударом . Переймаєшся, що не встигнеш показати Резерв+ з непридатністю, розчехлять швидше? Так не ходи на заклики провокаторів - халамидників «наших бʼють , дави ТЦК» , і не потрапиш в такі історії.
Hotab
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Сообщение Добавлено: Сб 11 июл, 2026 14:06

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  Faceless писал(а):Так локація. Паркінг поряд, і шлагбаум автоматичний, не треба ото як гараж відкривати закривати.
Так гараж тоже по кнопке открывается. Все что продает застройщик - это все оверпрайс. Реальная цена будет видна на вторичке. Вот когда на вторичке с забитым под завязку паркингом места будут продавать по 24к - тогда поверю. А пока во всех ЖК вижу только 10-20% заполнения, не более
2587715
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Сообщение Добавлено: Сб 11 июл, 2026 14:35

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

2587715 писал(а):
  Faceless писал(а):Так локація. Паркінг поряд, і шлагбаум автоматичний, не треба ото як гараж відкривати закривати.
Так гараж тоже по кнопке открывается. Все что продает застройщик - это все оверпрайс. Реальная цена будет видна на вторичке. Вот когда на вторичке с забитым под завязку паркингом места будут продавать по 24к - тогда поверю. А пока во всех ЖК вижу только 10-20% заполнения, не более
То дуже модний гараж, те що зазвичай в гаражних кооперативах і близько не автоматизоване, і нема сенсу вкладатися
На вторинці ціни на паркомісця вдвічі вищі.
Faceless
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Сообщение Добавлено: Сб 11 июл, 2026 15:18

  Faceless писал(а):
2587715 писал(а):
  Faceless писал(а):Так локація. Паркінг поряд, і шлагбаум автоматичний, не треба ото як гараж відкривати закривати.
Так гараж тоже по кнопке открывается. Все что продает застройщик - это все оверпрайс. Реальная цена будет видна на вторичке. Вот когда на вторичке с забитым под завязку паркингом места будут продавать по 24к - тогда поверю. А пока во всех ЖК вижу только 10-20% заполнения, не более
То дуже модний гараж, те що зазвичай в гаражних кооперативах і близько не автоматизоване, і нема сенсу вкладатися
На вторинці ціни на паркомісця вдвічі вищі.
Це як в тому анекдоті - чуєш, Мойша, і цей шлємазл буде вчити нас бізнесу!?
2587715
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Сообщение Добавлено: Сб 11 июл, 2026 16:37

  2587715 писал(а):
  Faceless писал(а): А пока во всех ЖК вижу только 10-20% заполнения, не более


Ну это смотря какие ЖК наверное. У меня снять не реально.В прошлом году интересовался продавали за 30 тысяч.
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Сообщение Добавлено: Сб 11 июл, 2026 16:57

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

побачив колись оголошення про продаж комерціі в Покровскому посаді за смішну ціну, подзвонив - а то забудовник -1 поверх паркінгу злити по демпінгу намагається і щось ніхто на бере

а я колись хотів викупати паркінг у Інтергалбуда на Ямській, але мене відмовив знайомий, який займається керуванням банківської конфіскованої нерухомості серед якоі зокрема багато паркомісць,
kingkongovets
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Сообщение Добавлено: Сб 11 июл, 2026 18:22

  kingkongovets писал(а):побачив колись оголошення про продаж комерціі в Покровскому посаді за смішну ціну, подзвонив - а то забудовник -1 поверх паркінгу злити по демпінгу намагається і щось ніхто на бере

а я колись хотів викупати паркінг у Інтергалбуда на Ямській, але мене відмовив знайомий, який займається керуванням банківської конфіскованої нерухомості серед якоі зокрема багато паркомісць,
До 1917-го року можна було закласти в банк маєток під 5% річних за 60% віртості, і все одно дуже багато конфісковували. А зара закладають під 20-25%, то ж не дивно, що відмовив
2587715
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Сообщение Добавлено: Сб 11 июл, 2026 18:36

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

2587715 писал(а):До 1917-го року можна було закласти в банк маєток під 5% річних за 60% віртості, і все одно дуже багато конфісковували. А зара закладають під 20-25%, то ж не дивно, що відмовив


відмовив, бо з калькулятором в руках показав недостатню їх прибутковість, бо якраз і займався їх здачею в оренду і знав ціни в багатьох київських жк

можливо на зараз щось і змінилося, але я в будь якому випадку віддаю перевагу формату b2b перед b2c і дуже радий що не вмочив тоді роги в паркінг на Ямській
kingkongovets
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