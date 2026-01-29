Добавлено: Сб 11 июл, 2026 19:33

Ізраїль давно є хрестоматійним прикладом для будь-якої дискусії про мобілізацію. Обов'язковий призов до Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) діє з моменту заснування держави 1948 року – і стосується не лише чоловіків, а й жінок, що є рідкістю у світовій практиці. Другий начальник Генштабу ізраїльської армії Ігаль Ядін колись сформулював це дуже влучно: в Ізраїлі немає цивільних людей – є солдати на 11-місячній відпустці.



Резервна система там – не формальність, а фактична основа обороноздатності: за задумом, у разі великої війни тотальна мобілізація резервістів має завершитися впродовж доби. Західні військові аналітики іноді жартома називають ізраїльську армію "важкоозброєним ополченням" саме через те, наскільки глибоко механізм резерву вбудований у щоденне життя суспільства (населення Ізраїлю близько 10 млн осіб) – людина залишається мобілізаційно придатною фактично до 40 років, і призовна система побудована так, щоб у людини залишалося відчуття вибору, а не якогось покарання.



Все це справді виглядає як модель дисципліни і суспільного консенсусу. Але є один сегмент ізраїльського суспільства, для якого це правило ніколи не діяло – і саме навколо нього останні роки розгортається тривала й гостра внутрішньополітична криза.

Ще на зорі державності один з творців сучасного Ізраїлю Давид Бен-Гуріон домовився зі спільнотою ультраортодоксальних євреїв (хареді) про звільнення студентів єшив (релігійних навчальних закладів) від військової служби за принципом "Торато умануто", тобто "Тора як професія". Тоді йшлося про кілька сотень людей, і це був символічний жест на підтримку відродження традиції вивчення Тори, знищеної Голокостом.



Вісімдесят років по тому ця "тимчасова" пільга перетворилася на структурну проблему: хареді сьогодні становлять близько 13–14% єврейського населення Ізраїлю, тобто приблизно 1,3 мільйона людей, – і десятки тисяч чоловіків призовного віку роками користуються звільненням від служби просто за фактом навчання в єшиві. Простіше кажучи – не хочеш служити, стаєш студентом в релігійному навчальному закладі.

Цифри самі по собі промовисті: за нещодавніми оцінками ізраїльської армії станом на середину 2026 року кількість людей, класифікованих як ухилянти від призову, сягає приблизно 32 тисяч, ще близько 50 тисяч отримали офіційне попередження. Загальна кількість тих, хто в перспективі може підпасти під цю категорію, оцінюється у 80–90 тисяч. Попри це, поліція за рік з початку кризи проактивно заарештувала лише 17 таких ухилянтів – настільки токсичною політично є ця тема, що влада фактично нічого з цим не робить.

Певна спокуса провести пряму паралель між подіями пов’язаними з мобілізаціє в Україні та Ізраїлі зрозуміла: в обох випадках – суспільна напруга навколо явки на службу, конфлікт довіри між державою і громадянами, звинувачення в несправедливості, і в обох випадках влада балансує між необхідністю поповнювати армію і ризиком дестабілізації всередині країни. Багато українських експертів вже неодноразово зверталися до ізраїльського досвіду виживання країни, кажучи, що його треба запозичувати. Але, як бачимо, не варто думати, що в Ізраїлю не має тих самих внутрішніх проблем, з якими стикається Україна через мобілізацію, вони є, але питання лише в тому, як з ними справлятися, мінімізуючи шкоду.



В Ізраїлі хареді відкрито і послідовно заперечують сам принцип – не процедуру, а обов'язок як такий, і роблять це вже майже вісім десятиліть поспіль, спираючись на релігійну ідентичність та свою політичну вагу. Це принципово інший досвід, ніж український, і тому інструменти, які могли б спрацювати в одному випадку, безсенсовні в іншому. Теперішний українській системі мобілізації, найімовірніше, справді бракує прозорості, єдиних стандартів поведінки груп оповіщення та швидкого й публічного розслідування спірних інцидентів – саме про це говорять критик і фахівці, пропонуючи або повну відмову від вуличного оповіщення (в народі "бусифікації") у звичному форматі, або, навпаки, перехід до максимально загальної без винятків, а отже – сприйнятої як справедливішої, мобілізації.



Ізраїльському ж уряду бракує геть іншого – політичної спроможності взагалі змусити частину власного електорату визнати, що правило рівності перед законом стосується і їх також, попри те, що на боці цього правила стоїть навіть Верховний суд країни.



Тобто загалом кажучи, суспільне невдоволення мобілізацією – не виняток, а закономірність для держав, які ведуть тривалі війни. Тим більше, чим довше триває війна, тим сильніше суспільство вимагає однакових правил для всіх. Але поки жодна демократія у світі не знайшла ідеальної моделі, яка одночасно забезпечувала б потреби армії, враховувала права окремих громад і не породжувала нових конфліктів. Бо сама по собі війна – це завжди випробування не лише для армії, а й для суспільного договору, який доводиться постійно переглядати в пошуках балансу між свободою, справедливістю та необхідністю виживання держави.

тут нам так пафосно розповідали про мобілізацію в Ізраілі - а там виходить теж є свої нюансине наші мійльони ухилянтів, але все одно. щось мені підказує, що доля російськомовних серед тих, хто став активно вчити Тору - чимала