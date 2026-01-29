Балістичний удар по порту: щонайменше чотири загиблих та численні поранені, — повідомляють монітори.
Сочувствую Одессе. Надеюсь, так же, как и вы, Херсону, Харькову, Запорожью, Сумам, а последние месяцы и Киеву. Вот только не понял, зачем вы процитировали особо умный пост какого-то гибрида. И почему вы в своих постах регулярно обращаетесь ко мне, даже там, где ко мне никаким боком. Это от большого уважения?
ЛАД писал(а):......... Вопрос не в виплатах или пошлинах в мирное время. Проблема в том, что если соберутся "разносить". у них есть уже опробованное "оружие" - перекрыть Ормуз полностью.
уважно слідкуємо за думкою. зараз завдання відновити вільний рух через протоку. а якщо Іран буде цьому перещкоджати - його будуть бити. за перекриття протоки. й правильно будуть робити. саме такий порядок подій.
Ви зовсім глузд втратили? Иран сначала начали бить и после этого он перекрыл Ормуз. И благодаря этому Трамп пошёл на переговоры - слишком сильно поднялась нефть и, если бы не остановились, цены выросли ещё сильнее. И до начала войны судоходство в проливе было совершенно свободным без всяких проблем. Об этом вы уже забыли?
головне інше - поки вони цю стадію не пройдуть, Раша не зможе нормально розвиватися...
А вот это их проблемы, которые меня совершенно не волнуют.
отут ви лукавите - ніякий варіант поганих подій на Раші вас не влаштовує - але ви розумно це не визнаєте. а от українців влаштує - бо лише в цьому випадку буде впевненість, що Раша не спробує павтарить - й наші діти та онуки будуть жити в спокої.
Да что э вам неймётся! Лавры нашей форумной противоестественной помеси покоя не дают? Вы регулярео обижаетесь за то, что я якобы приписываю вам мысли. Так я хоть основываюсь на ваших высказываниях, когда пишу, что вы за продолжение войны. А вы просто фантазируете. Но это ни разу не накид. По-вашему. Если я сейчас напишу, что вы трусливо сбежали из Харькова и прячетесь во Львове от ТЦК, это будет накид? Возможно. Но хотя бы наполовину правдивый - из Харькова вы действительно сбежали. Насчёт "скрывания от ТЦК" это уже домыслы. Но хоть наполовину, а не так, как у вас - целиком. И вы, как обычно, ошибаетесь. Если в РФ будет дуже погано, то как раз агрессивность может повыситься. Гитлер пришёл к власти в 33 не от хорошей жизни немцев.
ЛАД писал(а):К вопросу об уменьшении населения и ИИ.
Экономика США балансирует на грани между старением населения и искусственным интеллектом. Теоретически, две главные проблемы рынка труда должны компенсировать друг друга. Вместо этого они, скорее всего, будут усугублять друг друга. ....... Бюджетное управление Конгресса прогнозирует, что начиная с 2031 года ежегодное число смертей в США превысит ежегодное число рождений, что сделает иммиграцию необходимой для поддержания роста населения. К 2055 году прогнозируется снижение рождаемости до 1,5 рождений на женщину . Учитывая, что рост населения является основным источником экономического роста и налоговых поступлений, неудивительно, что демографические тенденции привлекают все большее внимание экономистов и политиков. ......... В целом, экономисты, как правило, меньше беспокоятся о долгосрочных последствиях технологических изменений, чем о самом переходном периоде. Общепринятое мнение заключается в том, что повышение производительности в конечном итоге приводит к экономическому росту, и что у правительств есть инструменты — такие как налогообложение и система социальной защиты — для распределения этих достижений. Настоящая проблема заключается в периоде адаптации.
Многие приводят промышленную революцию в качестве обнадеживающей аналогии для искусственного интеллекта. И это правда, что в конечном итоге уровень жизни повысился. Но жизнь во время промышленной революции была совсем другой . Она была разрушительной. Она была жестокой. Многие люди пострадали. Легко, спустя 200 лет, оглянуться назад и сказать: «Благодаря промышленной революции наш уровень жизни стал выше». Но сам процесс достижения этого уровня был, мягко говоря, стрессовым.
Как утверждал Мокир, совпадение промышленной революции с быстрым ростом населения, вероятно, усложнило переходный период. Маловероятно, что этот переход будет проще просто потому, что демографический переход движется в противоположном направлении. Рабочие места, которые может выполнять ИИ, и те, в которых больше всего нуждается стареющее общество, просто не совпадают. Вместо этого более вероятным исходом является то, что экономике придется одновременно преодолевать два масштабных перехода — и каждый из них будет усложнять другой.
Що чекає в майбутньому так званий "золотий мільярд" можна не один рік спостерігати на прикладі Японії (як мінімум, пара десятиліть) і Пн.Кореї (10+ років) і щоб сказати, що якась із них тривалий час "балансирует на грани между старением населения и искусственным интеллектом" це потрібно щось сильно стимулюче уяву прийняти. До того ж в них мігрантів майже нема, а фертильність давно нижче 1.5
Очень длинно и совершенно бессмысленно. Об этом здесь писали. И shapo говорил о проблеме харедим. Да и я как-то писал. Решения по этому вопросу приняты последовательными решениями Высшего суда справедливости (БАГАЦ)за последние 2 года - 25 июня 2024 года, 19 ноября 2025 года и 26 апреля 2026 года. При этом до сих пор продолжатся борьба в парламенте за то, чтобы как-то обойти эти решения суда. И правительство, в которое входят представители религиозных партий и которое без этих партий не удержится, тоже не торопится выполнять эти решения. Согласно последнего решения суда введены персональные санкции против ухилянтов:
Сфера_____________________ Какие ограничения введены судом Финансирование_____________Полностью заморожены государственные субсидии ешивам на тех студентов, которые обязаны служить, но не явились на призывные пункты. Семейные субсидии__________ Отменены скидки на оплату детских садов и групп продленного дня для семей уклонистов (сильный экономический удар по многодетным семьям харедим). Налоги и транспорт___________Аннулируются муниципальные скидки на налог на имущество (арнона) и льготы на проезд в общественном транспорте. Жилье______________________Закрыт доступ к государственным программам льготной покупки жилья для молодых семей.
Кроме того, суд прямо обязал полицию и прокуратуру переходить к уголовному преследованию тех, кто уклоняется от явки на мобилизационные пункты.
не наші мійльони ухилянтів, але все одно. щось мені підказує, що доля російськомовних серед тих, хто став активно вчити Тору - чимала
Это, простите, чистый бред и свидетельствует о полном незнании вами вопроса. Вы хоть, прежде, чем писать, хоть немного поинтересуйтесь и не выдавайте собственные фантазии за истину. Даже в виде "предположений".
К вашим откровениям по ситуации в Израиле могу добавить, что есть группы ортодоксов, которые осуждают само создание государства Израиль. По другим причинам, чем палестинцы, но тем не менее.
Последний раз редактировалось ЛАД Сб 11 июл, 2026 21:05, всего редактировалось 2 раз(а).
ЛАД писал(а):......... Вопрос не в виплатах или пошлинах в мирное время. Проблема в том, что если соберутся "разносить". у них есть уже опробованное "оружие" - перекрыть Ормуз полностью.
уважно слідкуємо за думкою. зараз завдання відновити вільний рух через протоку. а якщо Іран буде цьому перещкоджати - його будуть бити. за перекриття протоки. й правильно будуть робити. саме такий порядок подій.
Ви зовсім глузд втратили? Иран сначала начали бить и после этого он перекрыл Ормуз. И благодаря этому Трамп пошёл на переговоры - слишком сильно поднялась нефть и, если бы не остановились, цены выросли ещё сильнее. И до начала войны судоходство в проливе было совершенно свободным без всяких проблем. Об этом вы уже забыли?
це все було. тому зараз одне з головних завдань - розблокувати протоку, й повернути режим вільного судноплавства. й якщо Іран почне потім спроби блокувати - бомбити його за це. чого гадаєте Іран так не хоче дозволити вільне судноплавство. він розуміє, якщо зараз не дотисне - то потім буде важче, якщо взагалі можливо
ЛАД писал(а):... И вы, как обычно, ошибаетесь. Если в РФ будет дуже погано, то как раз агрессивность может повыситься. Гитлер пришёл к власти в 33 не от хорошей жизни немцев.
добре, подивимось, як ви будете далі коментувати ми зараз на такому рівні відносин, що одній країні буде добре лише, якщо іншій буде погано. доки на Раші не стане погано, вони будуть загрозою для України...
на Раші зараз далеко не 33 рік. там свій пік розвитку вже пройшли, й їх зараз тиснуть. вони десь 43-44. плекаю надію бункер та ковер вже підготували
За даними джерел "Української правди" в правоохоронних органах, йдеться не лише про викрадення людей, а й їхнє вбивство. На ґрунті побутового конфлікту комбриг наказав підлеглим викрасти на Київщині двох цивільних осіб, яких потім вивезли до Полтавської області та вбили.
Згодом ОК "Північ" підтвердило інформацію про розшук Лучанова та запевнило, що особи, які фігурують в розслідуванні, відсторонені від виконання службових обов'язків і співпрацюють зі слідчими.
Нагадаємо: Лучанов очолив 155-ту окрему механізовану бригаду в лютому 2026 року. До цього він обіймав посаду начальника штабу 425-го окремого штурмового полку "Скеля".
ЛАД писал(а):И до начала войны судоходство в проливе было совершенно свободным без всяких проблем. Об этом вы уже забыли?
це все було. тому зараз одне з головних завдань - розблокувати протоку, й повернути режим вільного судноплавства.
Штати не збираються відкривати протоку, не для того вони її блокували.
Блокада діє як «лінія, яку проводять, і судноплавству наказують не перетинати її ні зсередини, ні ззовні», – сказав Вольф Хайншель фон Хайнегг, професор міжнародного права Європейського університету Віадріна у Франкфурті та спеціаліст із законодавства про морську блокаду.
«Жоден корабель не допускається до входу, жодному кораблю не дозволяється виходити з нього, незалежно від його національності», – сказав Філіп Дрю, спеціаліст із законодавства про морську блокаду та колишній юрисконсульт канадського флоту, який зараз працює в Королівському університеті в Кінгстоні, Канада.
Якщо кораблі порушують блокаду, це не означає, що їх можна потопити, хіба що вони чинять опір перехопленню та є крайнім заходом, сказав фон Хайнегг. Але їх можна зупинити. Це означає, що «корабель може бути захоплений, і блокуюча держава здійснюватиме над ним контроль».
Ці дії США відбулися після провалу мирних переговорів з Іраном на вихідних , причому ключовою сферою розбіжностей, як повідомляється, було відкриття Ормузької протоки.
Тегеран закрив протоку майже для всіх суден у відповідь на атаки США та Ізраїлю, встановивши міни та вимагаючи, щоб судна, які бажають пройти, сплачували мито, що є незаконним згідно з міжнародним морським правом. В результаті сотні суден опинилися в затоці.
Незважаючи на заяву Трампа, який також закликав ВМС США «розшукувати та перехоплювати кожне судно в міжнародних водах, яке сплатило мито Ірану»
Shaman писал(а):.......... це все було. тому зараз одне з головних завдань - розблокувати протоку, й повернути режим вільного судноплавства. й якщо Іран почне потім спроби блокувати - бомбити його за це. чого гадаєте Іран так не хоче дозволити вільне судноплавство. він розуміє, якщо зараз не дотисне - то потім буде важче, якщо взагалі можливо
Логика у вас перевернута с ног на голову. Даже ничего доказывать не буду. Смешно.
Shaman писал(а):
ЛАД писал(а):... И вы, как обычно, ошибаетесь. Если в РФ будет дуже погано, то как раз агрессивность может повыситься. Гитлер пришёл к власти в 33 не от хорошей жизни немцев.
добре, подивимось, як ви будете далі коментувати ми зараз на такому рівні відносин, що одній країні буде добре лише, якщо іншій буде погано. доки на Раші не стане погано, вони будуть загрозою для України...
на Раші зараз далеко не 33 рік. там свій пік розвитку вже пройшли, й їх зараз тиснуть. вони десь 43-44. плекаю надію бункер та ковер вже підготували
Я не подсудимый, а вы не прокурор. Следить ухилянт за мной будет. Следите лучше за собой и своими словами.
И кроме 43-44 в Германии был 19-й. И Версальский договор. В результате случился 33-й. а уже потом 45-й. Путин ещё далеко не Гитлер. И если бы было так, нам пришлось бы намного тяжелее. Вы вообще читаете, на что отвечаете?