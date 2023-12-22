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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 12162121631216412165
Сообщение Добавлено: Сб 11 июл, 2026 18:35

budivelnik
https://www.openalmanac.org/w/venture-capital/power-law
тут реальна статистика Венчурного фонду. Звісно тут ККД вищий, ніж в класичних грантів, але деяке представлення про сучасну прикладну науку дає: 90% збиткових проєктів, 6% проєктів повернули вкладене в них, а 3.9% дали "ікси", з яких 0.4% - х50 і більше...

  Faceless писал(а):Нормальні такі відпускні, 100к
Враховуючи, що відпускні - це заробіток за 2 місяці + "оздоровчі" в розмірі ставки, то нічого вони не нормальні...
Дюрі-бачі
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Сообщение Добавлено: Сб 11 июл, 2026 18:43

Дюрі-бачі
От питання
1 Навіщо мені стаття де нічого не сказано
2 Якщо Ви науковець - то спробуйте показати три цифри
а - вкладені у Вас гроші
б - віддача від цих вкладень
в - відсоток.
І я тоді зрозумію наскільки Ви кращі /гірші від простого ДЕПОЗИТУ
І буду приймати рішення про зміну своєї думки..

А стаття що 4% вкладених дають 90% прибутку, тобто наступних 96% вкладень дають 10% ... без цифри з якої беруться ці відсотки(абсолютно вкладені і абсолютно отримані) - це просто спроба науковців замаскувати свою неспроможність бути корисними в СЬОГОДНІШНІХ РЕАЛІЯХ...адже у відсотках може й красиво, а в абсолюті -
вклали 1 млн ,
40 000( 4% від вкладених) дали прибуток 60 000 (90% від отриманого прибутку)
І в реалі
вклали 1 млн - отримали 66 000 назад ( ККД=0,066%).... а розповідей тільки про 4% які дали 150% плюсом
90% збиткових проєктів, 6% проєктів повернули вкладене в них, а 3.9% дали "ікси", з яких 0.4% - х50 і більше...

Вклали 100%
90% - просрали
6% вернули вкладене=6%
3,5% дали нехай ікс 10 = 35% назад
0,4% дали ікс 50 =20% назад
Висновок
Вклали 100% , просрали 39% , повернули назад 6+35+20=61%

І хто з таким підходом буде вкладати в цю безнадійну справу свої гроші крім аферистів або чужих грошей?
budivelnik
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Сообщение Добавлено: Сб 11 июл, 2026 18:58

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Дюрі-бачі писал(а):
  Faceless писал(а):Нормальні такі відпускні, 100к
Враховуючи, що відпускні - це заробіток за 2 місяці + "оздоровчі" в розмірі ставки, то нічого вони не нормальні...

Ну я ніколи в цій сфері не працював, у мене відпустка по 2 місяці може бути хіба за свій рахунок, а тим більше оздоровчє
Faceless
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Сообщение Добавлено: Сб 11 июл, 2026 19:34

  Faceless писал(а):
Дюрі-бачі писал(а):
  Faceless писал(а):Нормальні такі відпускні, 100к
Враховуючи, що відпускні - це заробіток за 2 місяці + "оздоровчі" в розмірі ставки, то нічого вони не нормальні...

Ну я ніколи в цій сфері не працював, у мене відпустка по 2 місяці може бути хіба за свій рахунок, а тим більше оздоровчє

так суми там не є фантастичні - якщо три оклада вклалися в 100 т грн, й то з запасом. можете спробувати викладати - часу забирає багато, а результату - мало.
Shaman
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Сообщение Добавлено: Сб 11 июл, 2026 19:48

  Дюрі-бачі писал(а):budivelnik
https://www.openalmanac.org/w/venture-capital/power-law
тут реальна статистика Венчурного фонду. Звісно тут ККД вищий, ніж в класичних грантів, але деяке представлення про сучасну прикладну науку дає: 90% збиткових проєктів, 6% проєктів повернули вкладене в них, а 3.9% дали "ікси", з яких 0.4% - х50 і більше...

  Faceless писал(а):Нормальні такі відпускні, 100к
Враховуючи, що відпускні - це заробіток за 2 місяці + "оздоровчі" в розмірі ставки, то нічого вони не нормальні...

Це ще і зарплата за червень? Бо інакше якось багацько.
Наприклад ЛНУ https://profkom.lnu.edu.ua/archives/5758 доцент уже після підвищення 16,6 до оподаткування. Хай з надбавками трохи більше, але навіть на ставку 20-ка чистими проблемна.
Ой+
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Сообщение Добавлено: Сб 11 июл, 2026 20:51

Ой+
В звичайних доцентів 50-70% надбавок , в мене - 80% надбавок (25 за звання, 15 за кандидата, 20 за стаж 10-19 років, 20 за рейтинг). А ще при розрахунку відпускних рахується середньомісячний заробіток з урахуванням премій. Але все рівно це катастрофічно мало, навіть до 500Є на місяць не дотягує, тобто як 1 типовий грант...
Дюрі-бачі
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