Экономика США балансирует на грани между старением населения и искусственным интеллектом.

Теоретически, две главные проблемы рынка труда должны компенсировать друг друга. Вместо этого они, скорее всего, будут усугублять друг друга.

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Бюджетное управление Конгресса прогнозирует, что начиная с 2031 года ежегодное число смертей в США превысит ежегодное число рождений, что сделает иммиграцию необходимой для поддержания роста населения. К 2055 году прогнозируется снижение рождаемости до 1,5 рождений на женщину . Учитывая, что рост населения является основным источником экономического роста и налоговых поступлений, неудивительно, что демографические тенденции привлекают все большее внимание экономистов и политиков.

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В целом, экономисты, как правило, меньше беспокоятся о долгосрочных последствиях технологических изменений, чем о самом переходном периоде. Общепринятое мнение заключается в том, что повышение производительности в конечном итоге приводит к экономическому росту, и что у правительств есть инструменты — такие как налогообложение и система социальной защиты — для распределения этих достижений. Настоящая проблема заключается в периоде адаптации.



Многие приводят промышленную революцию в качестве обнадеживающей аналогии для искусственного интеллекта. И это правда, что в конечном итоге уровень жизни повысился. Но жизнь во время промышленной революции была совсем другой . Она была разрушительной. Она была жестокой. Многие люди пострадали. Легко, спустя 200 лет, оглянуться назад и сказать: «Благодаря промышленной революции наш уровень жизни стал выше». Но сам процесс достижения этого уровня был, мягко говоря, стрессовым.



Как утверждал Мокир, совпадение промышленной революции с быстрым ростом населения, вероятно, усложнило переходный период. Маловероятно, что этот переход будет проще просто потому, что демографический переход движется в противоположном направлении. Рабочие места, которые может выполнять ИИ, и те, в которых больше всего нуждается стареющее общество, просто не совпадают. Вместо этого более вероятным исходом является то, что экономике придется одновременно преодолевать два масштабных перехода — и каждый из них будет усложнять другой.