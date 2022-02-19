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Понад 52% українських компаній
продовжують працювати під...

Понад 52% українських компаній продовжують працювати під...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 07 бер, 2022 18:32

Понад 52% українських компаній продовжують працювати під...

Пропонуємо до обговорення:
В Україні понад 52% компаній продовжують працювати навіть під час війни.

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Понад 52% українських компаній продовжують працювати під час війни
R2
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Повідомлення Додано: Пон 07 бер, 2022 18:32

Для продовження роботи компанії потрібно розрахуватись з іноземними контракторами (Європа). Але, НБУ заборонив купівлю валюти та відправку коштів з України.

Є спосіб продовжити співпрацю з іноземними партнерами? Буду вдячний за посилання та інформацію.

Інакше доведеться закривати компанію.
dumkasoft
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Повідомлення Додано: Пон 07 бер, 2022 18:35

Re: Понад 52% українських компаній продовжують працювати під

С русскими тоже продолжают сотрудничество?
Lion+
 
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