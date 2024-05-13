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Руйнація економіки РФ з початком війни
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Світова економіка та світова економічна криза, процеси в світовій економіці, а також основні тенденції розвитку. Економіка США, Японії, Німеччини, Китаю - ресурси, роль та перспективи
Додано: Пон 13 тра, 2024 23:00
Shaman написав:
рано чи пізно це закінчиться катастрофою
Так в тому то й проблема, що пізно. При Шойгу катастрофа мала б настати вже в кінці 2025/початку 2026, а Белоусов, наскільки я зрозумів, має план до 2030
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Додано: Пон 13 тра, 2024 23:27
Дюрі-бачі написав: Shaman написав:
рано чи пізно це закінчиться катастрофою
Так в тому то й проблема, що пізно. При Шойгу катастрофа мала б настати вже в кінці 2025/початку 2026, а Белоусов, наскільки я зрозумів, має план до 2030
всі ми маємо плани. не всі плани виконуються, здається навпаки, більшість планів не здійснюється
подивимось. може в них знайдеться черговий Гриневицький чи скоріше Зубов. але як завжди
Офіційною версією в Російській імперії понад сто років була смерть від хвороби з природних причин: «від апоплексичного удару»
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Додано: Пон 13 тра, 2024 23:33
Доходи РФ від нафти та газу зросли на 82% відносно минулого рокуhttps://www.epravda.com.ua/news/2024/05/13/713591/
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