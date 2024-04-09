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Finance.ua: Як переказати гроші з України до Польщі
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
Додано: Пон 22 кві, 2024 19:29
Пропонуємо до обговорення:
Декілька варіантів на ваш вибір
Між Польщею та Україною останніми роками склалися дуже тісні, добросусідські відносини. Багато українців після встановлення «безвізу» з країнами Єврозони використали цю нагоду для того, щоб періодично працювати в Польщі. Частина з них згодом почала оформляти документи, щоб залишитися там назавжди.
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Додано: Пон 22 кві, 2024 19:30
А хіба НБУ не заборонив виведення валюти ще в лютому 2022 року?:) Транскордонні перекази не працюють вже два роки, ау) У відділеннях, де були відправлення WU, MG тощо, вас просто відправлять куди подалі.
Єдиний вихід - треба або мати польську картку в Україні, або українську в Польщі. Або мати іншу іноземну картку в Україні, з якої перерахувати далі через відповідні сервіси (TransferGo, Fin.do чи що там ще є). Або відправити з водієм автобуса:)
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tbfreshcucumber
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Додано: Чет 23 тра, 2024 22:11
tbfreshcucumber написав:
А хіба НБУ не заборонив виведення валюти ще в лютому 2022 року?:) Транскордонні перекази не працюють вже два роки, ау) У відділеннях, де були відправлення WU, MG тощо, вас просто відправлять куди подалі.
Єдиний вихід - треба або мати польську картку в Україні, або українську в Польщі. Або мати іншу іноземну картку в Україні, з якої перерахувати далі через відповідні сервіси (TransferGo, Fin.do чи що там ще є). Або відправити з водієм автобуса:)
Ви страшенно далекі від теми. Впевнений, не чули такі назви Revolut, Wise і т.п.?
Іноземну картку можна відкрити, не встаючи з дивану...
Коротше, гугліть тему
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