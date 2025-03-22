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Руйнація економіки
РФ з початком війни

Руйнація економіки РФ з початком війни
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Світова економіка та світова економічна криза, процеси в світовій економіці, а також основні тенденції розвитку. Економіка США, Японії, Німеччини, Китаю - ресурси, роль та перспективи
  #<1 ... 99100101102
Повідомлення Додано: Суб 22 бер, 2025 19:27

Re: Руйнація економіки РФ з початком війни

  prodigy написав:рф не вистачає грошей, доступу к іностранним кредитам немає, навіть Китай оцінює ризики, як великі і теж відмовився інвестувати.

Щось я в своїй інформаційній бульбашці не бачу даних, а знайомі кажуть, що інвестиції, зокрема із Казахстану, рікою потекли до москалів (хочуть зафіксуватись поки ставки не впали), що й спричинило укріплення дерев'яного.
Дюрі-бачі
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  #<1 ... 99100101102
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