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Вплив світової
економіки на Україну

Вплив світової економіки на Україну
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Світова економіка та світова економічна криза, процеси в світовій економіці, а також основні тенденції розвитку. Економіка США, Японії, Німеччини, Китаю - ресурси, роль та перспективи
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Повідомлення Додано: П'ят 30 вер, 2022 18:55

UkrainianНа таком уровне экспромт исключен. Я думаю все согласовано.
shurik
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 вер, 2022 19:23

  shurik написав:UkrainianНа таком уровне экспромт исключен. Я думаю все согласовано.

Что думаете теперь? :D
Shummi
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 вер, 2022 19:28

  shurik написав:UkrainianНа таком уровне экспромт исключен. Я думаю все согласовано.

с турками и венграми тоже ?
pilker
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 вер, 2022 20:07

  pilker написав:
  shurik написав:UkrainianНа таком уровне экспромт исключен. Я думаю все согласовано.

с турками и венграми тоже ?

Вернее, с венграми и хорватами https://www.currenttime.tv/a/prezident- ... 70928.html
patrikk
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 вер, 2022 20:24

patrikk С коллективным Западом. Венгрия и Хорватия-статисты
shurik
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 вер, 2022 20:42

Как я и писал выше - надо время, что бы все страны Европы смогли единогласно проголосовать. А пока мы искренне верим в победу Украины. :shock:
А как всё красиво было по ТВ - наши подписи и ответка - мы Вас не ждёмс в НАТО :shock:
Интересно как отреагирует курс дол. и евро?? У нас как политч. заявы сразу начинают прыгать курсы.
А то в один день и 100+ и НАТО и Национализация. Как всегда новости в пятницу и не люблю полит и эконом. заявы под конец месяца, да ещё перед выходными :shock:
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в П'ят 30 вер, 2022 20:56, всього редагувалось 3 разів.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 кві, 2025 15:26

Юлія Свириденко

Що означають для України нові мита від США? Складно, але не критично.

Для нас діятиме загальне мито на 10%. Якогось окремого вищого мита, як от у Молдови 31% чи у ЄС 20%, щодо України немає.
Скільки ми експортували до США у 2024 році? $874 млн, з яких $363 припадало на чавун і ще $112 млн – труби.
Натомість ми купили в США товарів на суму $3,4 млрд.
Наші мита на американські товари досить низькі — на автомобілі ставка 10%, на вугілля і нафту — 0%

Тому зараз в нас є шанси домовитись на інші умови — американська заява чітко говорить про таку можливість.
Якщо все залишиться як є, то американське універсальне мито вдарить в основному по малих виробниках. Тому ми вже працюємо над тим, щоб для України були кращі умови.
Ми експортуємо до США понад 600 різних категорій товарів (дуже різних – навіть гайкові ключі), з них 65 видів продукції — на суму більше $1 млн.

Україна має, що запропонувати Сполученим Штатам Америки як надійний союзник та партнер. Від справедливих мит виграють обидві наші країни.
Ірина_
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