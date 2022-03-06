Вплив світової економіки на Україну

Как я и писал выше - надо время, что бы все страны Европы смогли единогласно проголосовать. А пока мы искренне верим в победу Украины. А как всё красиво было по ТВ - наши подписи и ответка - мы Вас не ждёмс в НАТО Интересно как отреагирует курс дол. и евро?? У нас как политч. заявы сразу начинают прыгать курсы. А то в один день и 100+ и НАТО и Национализация. Как всегда новости в пятницу и не люблю полит и эконом. заявы под конец месяца, да ещё перед выходными
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в П'ят 30 вер, 2022 20:56, всього редагувалось 3 разів.
Що означають для України нові мита від США? Складно, але не критично.
Для нас діятиме загальне мито на 10%. Якогось окремого вищого мита, як от у Молдови 31% чи у ЄС 20%, щодо України немає. Скільки ми експортували до США у 2024 році? $874 млн, з яких $363 припадало на чавун і ще $112 млн – труби. Натомість ми купили в США товарів на суму $3,4 млрд. Наші мита на американські товари досить низькі — на автомобілі ставка 10%, на вугілля і нафту — 0%
Тому зараз в нас є шанси домовитись на інші умови — американська заява чітко говорить про таку можливість. Якщо все залишиться як є, то американське універсальне мито вдарить в основному по малих виробниках. Тому ми вже працюємо над тим, щоб для України були кращі умови. Ми експортуємо до США понад 600 різних категорій товарів (дуже різних – навіть гайкові ключі), з них 65 видів продукції — на суму більше $1 млн.
Україна має, що запропонувати Сполученим Штатам Америки як надійний союзник та партнер. Від справедливих мит виграють обидві наші країни.