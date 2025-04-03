RSS
Світова економіка та світова економічна криза, процеси в світовій економіці, а також основні тенденції розвитку. Економіка США, Японії, Німеччини, Китаю - ресурси, роль та перспективи
Повідомлення Додано: Пон 14 лип, 2025 07:34

Re: Руйнація економіки РФ з початком війни

Трошки розчарую
Німеччина перевіряє тіньовий флот РФ у Балтійському морі, але затримати судна важко — DW
 "Контроль тіньового флоту РФ виглядає так — судна не зупиняють, бо це юридично неможливо, з ними зв'язуються по радіо і задають питання", — розповідає Йоханнес Петерс, експерт Інституту політики безпеки в Кілі. 
dimo_0n
 




 

 
Повідомлення Додано: Нед 10 сер, 2025 17:30

Re: Руйнація економіки РФ з початком війни

Резерв москалів станом на 1 серпня: 210.2 (-4.6) млрд Юанів, 179.1 (-32.8 ) тон золота.
Трохи розпродали золота.
Дюрі-бачі

 




 

 

Повідомлення Додано: П'ят 29 сер, 2025 10:01



Існує низка ознак, які вказують на зростаючі проблеми в російській економіці. Чи станеться колапс вже цього року? Про це наш сьогоднішній випуск.

00:00 Курс на стагнацію економіки рф
00:25 Основні ознаки економічних проблем в росії
04:54 Паливна криза. Пального немає, але ви тримайтеся
06:42 Банківська система! Всі гроші на війну
09:04 Росіян готують до заморожування вкладів. Були гроші ваші, стали наші
09:45 Що роблять в уряді рф, щоби відтермінувати початок кінця? Замороження цін і введення цифрового рубля
11:32 Чи виживе економіка рф


Підписуйтеся на Finance.ua та не пропускайте важливі випуски
Ірина_

Модератор Форуму
 




 

 
Повідомлення Додано: Суб 06 вер, 2025 09:02

Re: Руйнація економіки РФ з початком війни

Резерв москалів станом на 1 серпня: 209.1 (-1.1) млрд Юанів, 178.2 (-0.9 ) тон золота.
Взагалі в серпні розпродаж якось загальмував. Але на вересень планують збільшити продаж резервів маже в 5 разів до 1.4 млрд дерев'яних в день (десь 0.2 тони золота).
Реальний стан фонду, як завжди, дізнаємось тільки коли в січні закриють дефіцит бюджету.
Дюрі-бачі

 




 

 

Повідомлення Додано: Чет 11 вер, 2025 12:39

Re: Руйнація економіки РФ з початком війни

Росіяни почали масово економити на продуктах та одязі 

Російські громадяни дедалі більше економлять на базових товарах повсякденної необхідності через стрімке зростання цін, яке, навіть за офіційними даними Росстату, з початку розв'язаної РФ повномасштабної війни проти України досягає 40%.

Кількість покупок одягу в січні-серпні 2025 року скоротилася на 8%. Через зниження попиту, за прогнозом Союзу торгових центрів РФ, великі fashion-рітейлери будуть змушені оптимізувати до 40% торгових площ.

Щоб заощадити на їжі, росіяни дедалі частіше ходять до жорстких дискаунтерів, які продають найдешевші товари з максимальними знижками. Виторг таких магазинів зріс на 27% рік до року – рекордно серед усіх продуктових рітейлерів.

Також, щоб мінімізувати витрати на їжу та товари першої необхідності 46% росіян практикують скорочення частоти походів у магазини.

https://censor.net/n3573449
GALeon

 




 

 
Повідомлення Додано: Чет 11 вер, 2025 13:38

Re: Руйнація економіки РФ з початком війни

«Рубль летить у безодню»: Курс російської валюти падає восьмий день поспіль 

Курс російського рубля стрімко знижується, оновлюючи піврічні мінімуми до долара, євро та юаня.

У четвер на позабіржовому ринку курс євро вперше з лютого піднімався вище 100 рублів – угоди проходили по 100,3850 руб./євро.

Позабіржовий курс долара сягав 85,91 руб., а курс юаня на Московській біржі піднімався до 12,05 руб. – максимуму з 10 березня.

За словами російського інвестбанкіра Євгенія Когана, рубль «летить у безодню». Він зауважує, що настільки тривалого зниження (вісім днів поспіль) курсу російський ринок не бачив із грудня 2022 року. 

https://censor.net/n3573537
GALeon

 




 

 
Повідомлення Додано: Чет 11 вер, 2025 14:15

Мапа проблем з паливом в рассЄї


https://datawrapper.dwcdn.net/X8u4j/20/
greenozon
 




 

 




Повідомлення Додано: Сер 29 жов, 2025 20:54

Re: Руйнація економіки РФ з початком війни

Найбільша криза із 1990-х років: Російський центробанк підготував сценарій на випадок обвалу цін на нафту 

Російська економіка вперше з середини 1990-х років може скоротитися два роки поспіль, інфляція прискориться до максимуму за останні 10 років, а витрати громадян і бізнесу різко впадуть.

Такий прогноз передбачає підготований Банком РФ «ризиковий сценарій» розвитку економіки, який враховує можливість падіння цін на нафту до $30-35 та посилення санкцій.

У «ризиковому» варіанті прогнозу, який опублікував центробанк РФ, російський ВВП знижується на 2,5-3,5% наступного року і ще 2-3% через рік. При цьому на піку – у четвертому кварталі 2026 року – темпи спаду досягають 6-7%.

Економіка РФ за умов такого сценарію втрачає $108 млрд експортних доходів у 2026 році та ще $51 млрд у 2027-му. У результаті їхній загальний обсяг впаде до $255 млрд – найнижчого рівня з 2005 року.

https://censor.net/n3582191
GALeon

 




 

 
Повідомлення Додано: Нед 09 лис, 2025 14:45

Re: Руйнація економіки РФ з початком війни

Резерв москалів станом на 1 листопада: 153.7 млрд Юанів, 139.5 тон золота.
Сподіваюсь в січні дізнаємось про обнулення ФНБ
Дюрі-бачі

 




 

 

Повідомлення Додано: Нед 09 лис, 2025 15:04

  Дюрі-бачі написав:Резерв москалів станом на 1 серпня: 209.1 (-1.1) млрд Юанів, 178.2 (-0.9 ) тон золота.
.....
Резерв москалів станом на 1 листопада: 153.7 млрд Юанів, 139.5 тон золота.

Отже
щомісячно мінус
(209-154)/3=18,3 млрд юанів /7юанів долар=2,6 млрд доларів
(178-140)/3=9,3 тонни золота *129 доларів/грам=1,2 млрд доларів
budivelnik

 




 

 


  
