Руйнація економіки РФ з початком війни
Світова економіка та світова економічна криза, процеси в світовій економіці, а також основні тенденції розвитку. Економіка США, Японії, Німеччини, Китаю - ресурси, роль та перспективи
Додано: Нед 07 гру, 2025 15:02
Дюрі-бачі написав:
Резерв москалів станом на 1 грудня: 209.1 (+55.4) млрд Юанів, 173 (+33.5) тон золота.
Нічого не розумію. Як їм вдається нарощувати резерви при падінні прибутків і рості дефіциту бюбджету.
бо резерви залежать від зовнішнього балансу. мати профіцит балансу та дефіцит бюджету - таке можливо. це різні речі.
в нас теж шалений дефіцит бюджету, але ЗВР зростають.
але в такому випадку, кількість грошей в економіці зростає просто нереально, а відповідно й інфляція - це я більше про Рашу...
Додано: Нед 07 гру, 2025 15:51
Shaman написав:
але в такому випадку, кількість грошей в економіці зростає просто нереально, а відповідно й інфляція - це я більше про Рашу...
А чому це не компенсується ростом імпорту як в Україні?
В них взагалі курс 76...
Додано: Нед 07 гру, 2025 17:03
Дюрі-бачі написав: Shaman написав:
але в такому випадку, кількість грошей в економіці зростає просто нереально, а відповідно й інфляція - це я більше про Рашу...
А чому це не компенсується ростом імпорту як в Україні?
В них взагалі курс 76...
точно не скажу. одна з причин в них санкції - дуже багато якісного не завезеш. точніше може й завезеш, але як оплатити. доларами та євро не можна. рупій багато, а що з ними робити. напевне друге навіть важливіше - нема як оплатити багато імпорту, юані не всі беруть...
Додано: Нед 07 гру, 2025 17:43
Shaman написав:
в нас теж шалений дефіцит бюджету, але ЗВР зростають.
Будьмо об'єктивні: в Україні дефіцит був тільки в першій половині 2022 року. А із липня 2022, завдяки міжнародній допомозі, в нас профіцитний бюджет. можливо в 2026 буде легкий дефіцит.
Додано: Суб 24 січ, 2026 11:11
Резерв москалів станом на 1 січня 2026: 209.1 (0) млрд Юанів, 160.2 (- 12.8 ) тон золота.
На жаль москалі змінили тактику і вирішили не спустошувати ФНБ. А закрили дефіцит емісією, через РЕПО ~3.2 трлн. рублів дали (пишуть що скоро збільшать до 4.8 трлн.).
Питання тільки в одному: чому при такій емісії рубль не девальвує?
Додано: Суб 24 січ, 2026 11:58
Дюрі-бачі написав:
Резерв москалів станом на 1 січня 2026: 209.1 (0) млрд Юанів, 160.2 (- 12.8 ) тон золота.
На жаль москалі змінили тактику і вирішили не спустошувати ФНБ. А закрили дефіцит емісією, через РЕПО ~3.2 трлн. рублів дали (пишуть що скоро збільшать до 4.8 трлн.).
Питання тільки в одному: чому при такій емісії рубль не девальвує?
а скільки це у відсотках?
Додано: Суб 24 січ, 2026 12:00
Shaman написав:
а скільки це у відсотках?
десь 2.5% М2
Для України це було б аналогом викупу Приватом чи Ощадом ОВДП на 90 млрд. грн. за місяць під позику від НБУ
Додано: Суб 24 січ, 2026 12:17
Дюрі-бачі написав: Shaman написав:
а скільки це у відсотках?
десь 2.5% М2
Для України це було б аналогом викупу Приватом чи Ощадом ОВДП на 90 млрд. грн. за місяць під позику від НБУ
від грошової бази це більше, напевне десь відсотків 10% - але поки що це ще не є критичним. але головне, що процес друку розпочався. от зупинити його набагато важче.
Додано: Суб 24 січ, 2026 12:23
Shaman написав:
від грошової бази це більше, напевне десь відсотків 10% - але поки що це ще не є критичним. але головне, що процес друку розпочався. от зупинити його набагато важче.
Минулого року в грудні почали емісію, тоді теж було ~3 трлн., але до літа вони десь 2 з них вилучили. В них же РЕПО на тиждень і потім банки повертають старий борг і тут же беруть новий.
Взагалі мене досі дивує навіщо в економіці так ускладнювати все і чому не простіше просто надрукувати гроші не граючись з перекладанням % з однієї кишені в іншу...
