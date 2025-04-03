Сергій Фурса - український інвестиційний банкір, фінансовий експерт, публіцист
Час повернутись до теми заморожених російських активів?
Чому Україні не вдалось отримати заморожені російські активи? Через тиск Трампа і Путіна. Саме тиск з боку Вашингтону і Москви унеможливив прийняття рішення про конфіскацію російських активів на користь України.
Але що відбулось зараз? З одного боку, найбільший друг Трампа і Путіна в Європі, Орбан, пензлює до Ростова. Це не тільки забирає у них союзників, але й показує іншим, потенційним друзям Путіна і Трампа, що допомога не прийде. А у випадку з допомогою від США, у вигляді «прилетить раптом Венс на голубому вертольоті», то краще б не приходила. Це має зворотній ефект. І орієнтуватися на США коли США мають виражену антиєвропейську політику шкідливо. Орієнтуватись на США коли дії Трампа суперечать уявленням європейців про адекватність – деструктивно. Таким чином, йти проти ЄС, проти Брюсселю, тепер буде не так популярно. А в Брюсселі є політична воля забирати російські активи.
З іншого боку, Трамп посварився з Мелоні. Прем єр міністр Італії, на диво, при виборі між Папою Римським і президентом США обрала Папу Римського. Дивно, правда. А саме Мелоні представляла групу друзів Трампа у ЄС при розгляді проблеми заморожених активів. І просувала їх ідею, що це «не на часі». Вочевидь, тепер у Мелоні не буде на це часу і натхнення. Звісно, є мінус, що тепер Трампу може дзвонити тільки Рютте у моменти загострення. Але є і плюси.
Таким чином, відкривається вікно можливості повернутись до питання розгляду конфіскації заморожених російських активів. Тим більше, що через дії Трампа у Перський затоці Путін отримав додаткові десятки мільярдів доларів. А економіка ЄС перебуває під ударом через подорожчання енергоносіїв на тлі і так існуючого інфляційного тиску, що призводить до погіршення умов життя звичайних євопейців. Це ускладнює і буде ускладнювати використання грошей самиї європейців. Але ж російські гроші – то зовсім інша історія.
Щоб змусити Путіна зупинитись, потрібно піднімати чек. Показати Путіну, що дорога нафта стратегічно нічого не змінює. Інакше він просто не буде мати мотивації вести перемовини по справжньому, а не вимагати капітуляції України. І російські активи завжди були найкращою відповіддю на питання «Як цей чек підняти». Мова, звісно, має йти не про фінансування соціальних програм в Україні, а про збільшення витрат на армію, від зарплат ЗСУ, то закупівлі зброї. І до більш активного рекрутингу в іноземний легіон. Посилення технологічності української армії. Путін може латати діри в бюджеті завдяки допомозі Трампа, принаймні тимчасово. Але економіка Росії стагнує. І Путін не зможе підняти чек. Йому б за щастя фінансувати ті витрати, які вже є.
Не кажучи вже про те, що конфіскація цих активів стала б сильним ударом по іміджу Росії. Додатково переконуючи потенційних друзів Росії у Європі у тому, що не слід мати справу з Кремлем. Тим більше, Ростов не гумовий. Як і Рубльовка.
Дюрі-бачі написав:Думаю рішення цілком очікуване. Логічним наступним рішенням буде ще облікову ставку знизити з 14.5 хоч до 10, а то й 6%. Простий народ буде щасливим, що борються з олігархами.
Це рішення якраз зовсім не очікуване і я майже впевнений що такого рішення не буде(в такому вигляді як написано в посиланні). А ось зниження облікової ставки - це дійсно очікуване рішення. Економіка РФ давно потребує зниження ставки. Напевно і курс послаблять. Думку простого народу вже давно не питають.
Думка народу цікавить владу виключно якщо влада залежить від виборів, до яких залишилось менше місяця..... Так як виборів не передбачається (тим більше в педерації вибори це не більше ніж фуфельний ритуал) то на дії влади можуть вплинути тільки економічні наслідки... А економічним наслідком зміни вартості грошей в сторону пониження - є зняття дешевих грошей з рахунків і спроба перетворення знятих грошей (отриманих від випуску зброї яка ВЖЕ знищена в полях України) у матеріальні цінності...яких нема.. Тобто це навіть не інфляція ( коли грошей на 5% більше ніж еквівалент товарів) це обвал, коли грошей в РАЗИ більше ніж еквівалент цікавих для власників грошей товарів.... Саме висока вартість грошей , нівелювала відсутність споживчих товарів на ринку , бо поклавши сьогодні на депо-можна було завтра купити в 1,2 рази більше ніж сьогодні... Зниження вартості грошей. показує що те що сьогодні можна купити -завтра буде дорожче, тобто купиш його менше, тобто гроші вильються на споживчий ринок, в якому завдяки санкціям і військовій економіці - товарів для населення не вистарчить для тих сум які будуть на руках. Тому СТАВКУ банк рф і тримає високою і опускає її дуже повільно , щоб встигнути тормознути коли підійде до тої грані після якої почнеться обвальне зняття депо... щоб встигнути цьому обвалу запобігти і ЗАБЛОКУВАТИ виплату депо на кілька років...