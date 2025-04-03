Руйнація економіки РФ з початком війни
Світова економіка та світова економічна криза, процеси в світовій економіці, а також основні тенденції розвитку. Економіка США, Японії, Німеччини, Китаю - ресурси, роль та перспективи
Додано: Вів 19 тра, 2026 12:51
Юлія Свириденко
- прем’єр-міністр України
Українські далекобійні санкції дають економічний ефект.
Внутрішні російські оцінки підтверджують наростаюче виснаження економіки РФ через системне знищення нафтогазової інфраструктури. Українські далекобійні санкції працюють дуже ефективно. росія вже змушена скорочувати активні нафтові свердловини, а падіння нафтопереробки становить щонайменше 10% лише за кілька місяців цього року за даними СЗР. Ефект підтверджується і квітневими експортними даними – російський експорт нафтопродуктів скоротився на 21% у річному вимірі (та на 12% порівняно з березнем).
Водночас дефіцит бюджету досяг 75,4 млрд доларів за чотири місяці цього року. Це на 50% вище річного плану та є найвищим показником за аналогічні періоди з початку повномасштабного вторгнення.
Навіть зростання світових цін на нафту не здатне вирішити проблеми, які переживає зараз росія через розпочату війну проти України. Уряд росії суттєво погіршив прогноз зростання російського ВВП у 2026 році з 1,3% до 0,4%.
Водночас українська економіка продовжує відновлюватися попри війну, наслідки складної зими та постійні російські атаки на енергетичну інфраструктуру. Після падіння в першому кварталі, вже у квітні ВВП України, за оцінками Мінекономіки, зріс на 0,9%, що дозволило суттєво послабити негативну динаміку ВВП за підсумками чотирьох місяців 2026 року — до -0,2%.
Зростання демонструють внутрішня торгівля, добувна і переробна промисловість, зокрема оборонна галузь, виробництво продукції, необхідної для відновлення енергетики, а також харчова промисловість. Після важкого лютого відновлення почалося вже в березні. Окремі галузі показують ріст понад 10%.
Україна зберігає економічну стійкість, адаптивність і потенціал зростання. Це підтверджують прогнози наших партнерів. Відповідно до оновлених прогнозів МВФ очікує зростання ВВП України у 2026 році на рівні 2%, а Світовий банк — на рівні 1,2%.
Ірина_
Модератор Форуму
