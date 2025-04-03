RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Світова економіка
/
Руйнація економіки
РФ з початком війни

Руйнація економіки РФ з початком війни
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Світова економіка та світова економічна криза, процеси в світовій економіці, а також основні тенденції розвитку. Економіка США, Японії, Німеччини, Китаю - ресурси, роль та перспективи
  #<1 ... 115116117118
Повідомлення Додано: Вів 19 тра, 2026 12:51

Юлія Свириденко - прем’єр-міністр України

Українські далекобійні санкції дають економічний ефект.

Внутрішні російські оцінки підтверджують наростаюче виснаження економіки РФ через системне знищення нафтогазової інфраструктури. Українські далекобійні санкції працюють дуже ефективно. росія вже змушена скорочувати активні нафтові свердловини, а падіння нафтопереробки становить щонайменше 10% лише за кілька місяців цього року за даними СЗР. Ефект підтверджується і квітневими експортними даними – російський експорт нафтопродуктів скоротився на 21% у річному вимірі (та на 12% порівняно з березнем).

Водночас дефіцит бюджету досяг 75,4 млрд доларів за чотири місяці цього року. Це на 50% вище річного плану та є найвищим показником за аналогічні періоди з початку повномасштабного вторгнення.

Навіть зростання світових цін на нафту не здатне вирішити проблеми, які переживає зараз росія через розпочату війну проти України. Уряд росії суттєво погіршив прогноз зростання російського ВВП у 2026 році з 1,3% до 0,4%.

Водночас українська економіка продовжує відновлюватися попри війну, наслідки складної зими та постійні російські атаки на енергетичну інфраструктуру. Після падіння в першому кварталі, вже у квітні ВВП України, за оцінками Мінекономіки, зріс на 0,9%, що дозволило суттєво послабити негативну динаміку ВВП за підсумками чотирьох місяців 2026 року — до -0,2%.

Зростання демонструють внутрішня торгівля, добувна і переробна промисловість, зокрема оборонна галузь, виробництво продукції, необхідної для відновлення енергетики, а також харчова промисловість. Після важкого лютого відновлення почалося вже в березні. Окремі галузі показують ріст понад 10%.

Україна зберігає економічну стійкість, адаптивність і потенціал зростання. Це підтверджують прогнози наших партнерів. Відповідно до оновлених прогнозів МВФ очікує зростання ВВП України у 2026 році на рівні 2%, а Світовий банк — на рівні 1,2%.
Ірина_
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 5613
З нами з: 14.09.13
Подякував: 1238 раз.
Подякували: 2108 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 115116117118
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Вплив світової економіки на Україну 1 ... 13, 14, 15
RTC12 » Сер 01 вер, 2021 14:40
146 232434
Переглянути останнє повідомлення
Чет 03 кві, 2025 14:26
Ірина_

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.