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Як оформити 6500 допомоги від
держави, якщо втратив роботу

Як оформити 6500 допомоги від держави, якщо втратив роботу
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 08 бер, 2022 14:31

Як оформити 6500 допомоги від держави, якщо втратив роботу

Пропонуємо до обговорення:
На українців, які втратили роботу через напад Росії, чекає допомога від держави під час війни. Розмір її - 6500 гривень, а оформляється вона через Дію за аналогією з "ковідною тисячею".

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Як оформити 6500 допомоги від держави, якщо втратив роботу
R2
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Повідомлення Додано: Вів 08 бер, 2022 14:31

Всё так просто !
Только вот приложение не работает, как будто бы специально .
sinickiyanton
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Повідомлення Додано: Вів 08 бер, 2022 16:14

  sinickiyanton написав:Всё так просто !
Только вот приложение не работает, как будто бы специально .

Можно попробовать чуть позже. Или эти 6 тыщ ровно сейчас понадобились? :roll: -- так "вчера" их вообще не было.
_hunter
 
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Модератори: Ірина_, Модератор

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