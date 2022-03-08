Зараз період війни
дуже сумніваюсь что хтось стане платити за страховку яка не діє в період війни(форс мажор)
то що будет зі страховими? хто останеться на ринку?
Ну і так: хтось планує страхувати майно?
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Все про страхування: медичне страхування, страхування майна і ризиків, автострахування КАСКО та ОСЦПВ.
Додано: Вів 08 бер, 2022 19:45
Що буде зі страховими компаніями?
Зараз період війни
дуже сумніваюсь что хтось стане платити за страховку яка не діє в період війни(форс мажор)
то що будет зі страховими? хто останеться на ринку?
Ну і так: хтось планує страхувати майно?
Додано: Вів 08 бер, 2022 19:52
Re: Що буде зі страховими компаніями?
Сейчас для страховых сладкое время - деньги собраны, а выплаты по наступившим случаям делать не надо. Их война не разорит.
Додано: Вів 08 бер, 2022 20:12
Re: Що буде зі страховими компаніями?
А по ГО теж не виплачують?
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