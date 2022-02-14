У Національному банку рекомендують не вивозити за кордон готівкову гривню, оскільки зараз її курс у місцевих обмінниках дуже занижений.
Дивися повний текст
В НБУ повідомили, чи потрібно вивозити готівку за кордон
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 09 бер, 2022 10:32
В НБУ повідомили, чи потрібно вивозити готівку за кордон
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст
В НБУ повідомили, чи потрібно вивозити готівку за кордон
Додано: Сер 09 бер, 2022 10:32
і який конкретно у цифрах він занижений цей курс гривні у закордонних обмінниках ? які там забугром курси "чорного" ринку ?
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 27 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор
|