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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Кредобанк

Кредобанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Кредобанк 3.1 5 8
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
38%
3
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
13%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
13%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
38%
3
Всього голосів : 8
Повідомлення Додано: Суб 05 лип, 2025 15:58

  Hotab написав:la9
Я мав на увазі, що можливо, банка надає ще плюшки при кредитуванні таких крафтових клієнтів.


Служба для банку це погано.
Мені тільки недавно, через рік після звільнення з силових , стали пропонувати ліміти. А так з 14-го я був у всіляких блек-листах на кредитування. Причому крайній рік служби був світлий дохід 100+ кгрн щомісяця , і все одно лімітів не було.

Так, є проблема отримати КЛ. Більшість автоматом відмовляє, коли дізнається, що ти військовий
la9
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 лип, 2025 10:44

Re: Кредобанк

Что бы это значило?
https://kredobank.com.ua/about/pres-slu ... e-misyacya
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 лип, 2025 10:56

  Ferlakur написав:Что бы это значило?
https://kredobank.com.ua/about/pres-slu ... e-misyacya

... будуть ламати пасатижами та голки під нігті заганяти 🩸 8)
Amethyst
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 лип, 2025 22:37

  Ferlakur написав:Что бы это значило?
https://kredobank.com.ua/about/pres-slu ... e-misyacya

"Готуйте пальці, щоб виколювати собі очі". Думаю, що чергові переписувачі усе так перероблять, щоб нічого не працювало. Якщо вони дійсно модні,то ще й веб-ІБ закриють. Все сказане - лише мої спекуляції відповідно до духу часу.
klug
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 лип, 2025 22:56

враховуючи процеси із 90их в цьому банку стає страшно :roll:
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 лип, 2025 23:33

Re: Кредобанк

Нормальна банка. За неповні 1.5 місяця заніс їм більше 50 куе , в основному налом, трохи гривнею і перевернув в валюту по лімітам , і проковтнули. Пофінмоніторили хвилин 5 поки пачки рахувала каса , але ж проковтнули. Ну і випускають євру по 1.8 к (якийсь трохи кастрований ліміт) щодня без проблем.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 лип, 2025 07:25

  Ferlakur написав:Что бы это значило?
https://kredobank.com.ua/about/pres-slu ... e-misyacya

Треба просто уважно прочитати. Новий мобільний застосунок викотять.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лип, 2025 19:26

  Искатель написав:Новий мобільний застосунок викотять.
але й старий не дуже напрягав.
Шаблонів збережених мільйон маю... будуть коту під хвіст
flysoulfly
 
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  #<1 ... 124125126127
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