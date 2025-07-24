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Кредобанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 24 лип, 2025 13:31
24589 написав: Amethyst написав: aanonimovic594 написав:
Банк створений більше як юр осіб, для фіз осіб є більш вигідні та зручні банки
Шикарна банка для мандрівників та... емігрантів ((
Дууже просте/зрозуміле ВІП-обслуговування, є свій полу-СЕПА, нормальні курси обміну, шаровий СЕП
і я задоволений. без ВІПа. чисто Ощадний рахунок+СЕП, іноді картка сторонній п2п. літає як має бути, застосунок простий як двері і гарно працює. реально банк, без погрємушок
Зареєструю картку, та спробую покористуватись)
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