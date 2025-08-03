RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Кредобанк

Кредобанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 128129130131

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Кредобанк 3.1 5 8
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
38%
3
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
13%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
13%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
38%
3
Всього голосів : 8
Повідомлення Додано: Суб 02 сер, 2025 23:30

Я вам посилку приніс, але я вам її не віддам :mrgreen: (це про Хотаба)
Oberon
 
Повідомлень: 349
З нами з: 15.09.20
Подякував: 143 раз.
Подякували: 42 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 03 сер, 2025 14:10

  Hotab написав:Але вам всім не розкажу, то наша з персменом маленька таємниця. Бо у неї немаленька трійка :oops:

оце так
24589
 
Повідомлень: 236
З нами з: 08.06.23
Подякував: 0 раз.
Подякували: 25 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 03 сер, 2025 16:13

Re: Кредобанк

Доречі.. Цей банк може виписати якийсь папірус (але там умови є, бути клієнтом 3+ місяців, оберти по рахункам якісь там мають бути, наче нічого складного), і з цим папірусом можна в PKO (у Польщу до мамки банку) , і вони там у мамки відкриють українцю без ніякого польського статусу рахунок.
Якщо кому мамка PKO Bank Polski цікава взагалі.
Я відкривав в Аліор (Польща).
Hotab
 
Повідомлень: 15850
З нами з: 15.02.09
Подякував: 402 раз.
Подякували: 2445 раз.
 
Профіль
 
3
3
2
Повідомлення Додано: Нед 03 сер, 2025 17:17

Re: Кредобанк

На фб пишуть, плановий час оновлення додатка — 23.00. Значить раніше вівторка не варто чекати.
Ferlakur
 
Повідомлень: 4416
З нами з: 14.10.08
Подякував: 320 раз.
Подякували: 318 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 128129130131
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (14599)
03.08.2025 17:47
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.