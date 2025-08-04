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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Кредобанк

Кредобанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 129130131132

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Кредобанк 3.1 5 8
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
38%
3
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
13%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
13%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
38%
3
Всього голосів : 8
Повідомлення Додано: Пон 04 сер, 2025 07:38

Re: Кредобанк

Коли новий термін додатку?)
Hotab
 
Повідомлень: 15849
З нами з: 15.02.09
Подякував: 402 раз.
Подякували: 2444 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 сер, 2025 07:57

  Hotab написав:Коли новий термін додатку?)

Питайте у свого перс менеджера :mrgreen:
lloydbanksua
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1703
З нами з: 22.04.20
Подякував: 80 раз.
Подякували: 207 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 сер, 2025 08:14

  lloydbanksua написав:
  Hotab написав:Коли новий термін додатку?)

Питайте у свого перс менеджера :mrgreen:

Саме в душ пішла, зараз прийде - спитаю . А вам не скажу. 😅
Востаннє редагувалось Hotab в Пон 04 сер, 2025 08:19, всього редагувалось 1 раз.
Hotab
 
Повідомлень: 15849
З нами з: 15.02.09
Подякував: 402 раз.
Подякували: 2444 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 сер, 2025 08:19

  Hotab написав: то наша з персменом маленька таємниця. Бо у неї немаленька трійка :oops:

Персмен від слова "перса"?
Ferlakur
 
Повідомлень: 4417
З нами з: 14.10.08
Подякував: 320 раз.
Подякували: 319 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 сер, 2025 08:35

  Ferlakur написав:
  Hotab написав: то наша з персменом маленька таємниця. Бо у неї немаленька трійка :oops:

Персмен від слова "перса"?
І змінити персмена на персвумена
Hotab
 
Повідомлень: 15849
З нами з: 15.02.09
Подякував: 402 раз.
Подякували: 2444 раз.
 
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  #<1 ... 129130131132
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