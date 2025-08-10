онлайн крос ? - ніт.
середненький
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 10 сер, 2025 15:09
Додано: Нед 10 сер, 2025 15:41
Так. Заніс кілька пачок дол (поки рахували, внутрішній фінмон там щось моніторив) і потім клікнув перевернути. Можна частинами, як завгодно в залежності від віри в завтрашній крос))
Мені здалось теж що у них кращий крос. Принаймні коли курс не дуже рухається, що всі дико розтягують спред. Якщо хто знає кращі , готовий почути і подякувати
Можна звичайно знайти гарну оптову обмінку і занести зразу євру.
Додано: Нед 10 сер, 2025 16:33
Середній курс. За моїми спостереженнями, цікаві курси для валютообміну в додатку пропонують Глобус, Альянс (ще й кешбек 0.5%), Кліринґовий дім, Піреус, БІЗбанк, зрідка Райф, Креди Аґріколь, ПУМБ, Правекс
Зараз переглядають цей форум: S i m і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор
|