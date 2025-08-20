|
Кредобанк
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 20 сер, 2025 08:17
Искатель написав:
Доброго ранку, колеги!
А що наразі із "смачного" є у Кредобанку, бо останні 3 роки не користувався ним від слова "зовсім". Ну, крім 6% на залишок на Кишені?
Зняття без комісії на місяць - здається, 50к з Правильної? Інших карт/пакетів не відкривав і не планую.
На Кишені зараз 5%.
З Правильної безкоштовне зняття 50к в касі + 50к в банкоматі.
І ще зняття без обмежень в касі:готівкових надходжень внесених власником рахунку;
безготівкових надходжень, які надійшли в межах банку:
- з вкладних/кредитних та інших внутрішньобанківських рахунків;
- за купівлю/продаж/конвертацію валюти в онлайн-банкінгу
- згідно договору купівлі/продажу, що підлягає обов’язковому нотаріальному посвідченню
Є Craft і Craft Black, у них ліміти 500+500к і 300+300к відповідно. І на Кишені 7%. Але для безкоштовного обслуговування має бути надходження 100к/40к на місяць відповідно.
Додано: Сер 20 сер, 2025 17:49
Нарешті заробив валютообмін, після оновлення додатка
Додано: Сер 20 сер, 2025 17:50
Hemi написав:
Нарешті заробив валютообмін, після оновлення додатка
А шаблони так і не працюють
Додано: Сер 20 сер, 2025 18:25
Amethyst написав: Hemi написав:
Нарешті заробив валютообмін, після оновлення додатка
А шаблони так і не працюють
Але назва банку в старих шаблонах вже підтягується
Додано: Сер 20 сер, 2025 18:43
Ferlakur
Але для безкоштовного обслуговування має бути надходження 100к/40к на місяць відповідно.
Або витрати (не памʼятаю)/20к відповідно. Можливо ця умова простіша.
Хоча не зовсім розумію проблему виконати «надходження 40к в місяць». Це ж можна потім і зняти без комси? То в чому суть цієї умови для самого банку?? Де тут заробіток банка, як наприклад на прокатуванні карти в місяць на 20 к грн.
Додано: Сер 20 сер, 2025 19:44
Надходження має бути від юрика, а не фізичного обличчя.
