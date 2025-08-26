RSS
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них.
  #<1 ... 135136137138

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Кредобанк 3.1 5 9
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
33%
3
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
22%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
11%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
33%
3
Всього голосів : 9
Повідомлення Додано: П'ят 22 сер, 2025 18:54

  Amethyst написав:
  Sime написав:- копіюємо шаблон;
Для цього треба тапнути по заголовку віджета Шаблонів, потім свайпнути вліво в загальнону списку шаблонів, і обрати іконку копіювання.
Все іНтУїтИвНо зрозуміло :mrgreen:

І таки все працює!

От спасібо Кредобанку, а то не знав чим увечері зайнятись, а тут така забавка :mrgreen:
Ferlakur
 
Повідомлень: 4432
З нами з: 14.10.08
Подякував: 323 раз.
Подякували: 321 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 22 сер, 2025 22:08

  Ferlakur написав:
  Amethyst написав:
  Sime написав:- копіюємо шаблон;
Для цього треба тапнути по заголовку віджета Шаблонів, потім свайпнути вліво в загальнону списку шаблонів, і обрати іконку копіювання.
Все іНтУїтИвНо зрозуміло :mrgreen:

І таки все працює!

От спасібо Кредобанку, а то не знав чим увечері зайнятись, а тут така забавка :mrgreen:
:evil: Всього змінено:
- з 0 на кінці - 2 шаблона
- з 1 на кінці - 6 шаблона
- 2
- 3 x2 шаблона
- 4 x3
- 5
- 6 x2
- 7 x2
- 8 x3
- 9 x4
Один шаблон було випадково загублено
Amethyst
Аватар користувача
Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 6644
З нами з: 05.05.21
Подякував: 510 раз.
Подякували: 1320 раз.
 
Профіль
 
4
1
1
11
Повідомлення Додано: П'ят 22 сер, 2025 22:36

  Amethyst написав:Один шаблон було випадково загублено

Локаційно втрачено ґґґґ
Ferlakur
 
Повідомлень: 4432
З нами з: 14.10.08
Подякував: 323 раз.
Подякували: 321 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 23 сер, 2025 16:39

що там - недоКредододаток вже перестав питати номер картки на вході кожен раз? :)


історія viewtopic.php?p=5879766#p5879766
greenozon
 
Повідомлень: 16737
З нами з: 01.06.14
Подякував: 578 раз.
Подякували: 1755 раз.
 
Профіль
 
1
3
1
7
Повідомлення Додано: Суб 23 сер, 2025 19:55

  greenozon написав:що там - недоКредододаток вже перестав питати номер картки на вході кожен раз? :)


історія viewtopic.php?p=5879766#p5879766

Що я не так робив? Ніразу ніякого номера картки не спитало
Hemi
 
Повідомлень: 259
З нами з: 13.04.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 36 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 26 сер, 2025 11:53

Hemi Як кажуть американці YMMV (your mileage may vary)

Після оновлення в мене вже теж не вибиває і є можливість використання шаблонів.
bor
 
Повідомлень: 327
З нами з: 19.05.14
Подякував: 40 раз.
Подякували: 18 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 26 сер, 2025 12:24

  Hemi написав:Що я не так робив? Ніразу ніякого номера картки не спитало
не вмієте! :D

спробуйте через китайський/москалячий vpn
flysoulfly
 
Повідомлень: 5970
З нами з: 13.01.09
Подякував: 1894 раз.
Подякували: 330 раз.
 
Профіль
 
1
  #<1 ... 135136137138
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

