Искатель написав: Як відбувається додавання у Гугл пей чужої картки (дружини, дочки etc) При цьому треба там, де ім'я-прізвище, писати власні чи свої дані?
З практики - завжди у гуглвалеті пишу дані того чий телефон для валлету використовується. І номер і прізвище з ім'ям. Тобто якщо телефон мій - дані тільки мої хоча картки різні, якщо дружини - то тільки її. Вони до речі самі підтягуються зазвичай валетом. Я їх не коригую. Я так розумію, що ці дані ніяк не контролюються і банку емітенту картки для контролю.ніяк не передаються
Гугл-Валлет (Г-Пей) прив'язується до Гугл-Екаунту, тобто и особисті дані теж підтягуються з Гугл-Екаунту. Якщо вказувати кожний раз руцямі інші дані, то вони "збираються" в Гугл-Ек і потім іх можна обирати з контексного меню. Я одного разу таки почистив ці дані і залишив по одному ) Крім цього, ВСІ смарти (сім'ї) можуть бути підв'язані на ОДИН Гугл-Ек(технічний). Так буває зручно разом редагувати той же гаманець
Тут касири також чудять. Попросила викупити в мене 53 центи,що були на картці. Касир відповіла що може викупити тільки 50 центів, бо 3 не існує. В інших банках без проблем викупляють, а тут захотіли щоб ці центи на картці бовталися.
lara_08 написав:Тут касири також чудять. Попросила викупити в мене 53 центи,що були на картці. Касир відповіла що може викупити тільки 50 центів, бо 3 не існує. В інших банках без проблем викупляють, а тут захотіли щоб ці центи на картці бовталися.
Есть такое, туго у них с этим. Висят копейки еще с ноября.
lara_08 написав:Тут касири також чудять. Попросила викупити в мене 53 центи,що були на картці. Касир відповіла що може викупити тільки 50 центів, бо 3 не існує. В інших банках без проблем викупляють, а тут захотіли щоб ці центи на картці бовталися.
lara_08 написав:Тут касири також чудять. Попросила викупити в мене 53 центи,що були на картці. Касир відповіла що може викупити тільки 50 центів, бо 3 не існує. В інших банках без проблем викупляють, а тут захотіли щоб ці центи на картці бовталися.
Звісно маячню. Просто мені ці три центи погоди не роблять,а по іншим питанням це відділення мене цілком влаштовує. Завжди віддавали долари по конвертам новими купюрами і віддали зразу як звернулися єдиний мій монін конверт без замовлення, тоді коли в Універсалі разом з моніною підтримкою казали що не знають коли зможуть віддати бо багато охочих.
lara_08 ну в принципi 3 центи можна в а24 конвертувати в 1 гривню з копійками. Наразі втрати на курсі обміну по курсу НБУ не суттєві та й сума валюти невелика. Щоб не маячили перед очима я зазвичай таке всередині банку міняю (звичайно якщо банк надає таку можливість)