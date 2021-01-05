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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 14 лип, 2025 23:51
посетитель написав:
Ок, як скажете )).Немає сенсу щось доводити коли ви вже себе переконали і питаєте тільки що б заспокоїтись.
Це знову Ваше припущення. Скидається, що це саме Ви "себе переконали"...
Довести можна лише "належним і допустимим доказом", але мені достатньо заяви когось про такий факт.
Чи є у Вас умови програми єПідтримка із зобов'язаннями перед нею банків?
посетитель написав:
так, уже були непоодинокі випадки коли банки задавали питання при надходженні коштів від овдп на їх єпідтримку.Тут є такі приклади.
Дайте посилання на такі приклади, зокрема по А-банку. І що було після питання, документи вимагали?
Я також читав про заяви блокування при виплатах, але коли уточнював, виявлялось, що виплати були не на єПідтримку, зокрема в Приваті і Сенсі, проте при надходженні на єПідтримку жодного випадку не зафіксовано. Лише в Моні - від 700т., які одразу розблоковували при поясненні, що це виплата по ВОВДП
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Додано: Вів 15 лип, 2025 16:03
Підкажіть, а додаток взагалі працює у когось, чи це в мене глюк.
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Додано: Вів 15 лип, 2025 16:09
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Додано: Сер 16 лип, 2025 08:37
Visky написав: посетитель написав:
Ок, як скажете )).Немає сенсу щось доводити коли ви вже себе переконали і питаєте тільки що б заспокоїтись.
Це знову Ваше припущення. Скидається, що це саме Ви "себе переконали"...
Довести можна лише "належним і допустимим доказом", але мені достатньо заяви когось про такий факт.
Чи є у Вас умови програми єПідтримка із зобов'язаннями перед нею банків?
посетитель написав:
так, уже були непоодинокі випадки коли банки задавали питання при надходженні коштів від овдп на їх єпідтримку.Тут є такі приклади.
Дайте посилання на такі приклади, зокрема по А-банку. І що було після питання, документи вимагали?
Я також читав про заяви блокування при виплатах, але коли уточнював, виявлялось, що виплати були не на єПідтримку, зокрема в Приваті і Сенсі, проте при надходженні на єПідтримку жодного випадку не зафіксовано. Лише в Моні - від 700т., які одразу розблоковували при поясненні, що це виплата по ВОВДП
Суми більше 400000 я довіряю лише держбанкам.
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