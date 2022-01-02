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Агропросперіс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 09 вер, 2024 18:42
Спасибо, уже разобрались из банка прислали сообщение. Там оказывается в выходные дни нет возможности оформить депозит, только в рабочие дни.
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Laura2468
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Додано: Пон 09 вер, 2024 21:35
Laura2468 написав:
Спасибо, уже разобрались из банка прислали сообщение. Там оказывается в выходные дни нет возможности оформить депозит, только в рабочие дни.
заСЕПити гроші вхід/вихід, до речі, також тільки в робочі години/дні банку.
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novichok
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Додано: Чет 03 жов, 2024 20:23
Сьогодні після обіду зайшов у відділення на Оболоні (Київ) отримати невелику суму з карткового рахунку. Сказали, що в касі грошей нема зовсім. Банкоматів у них ніколи не було. А тепер і в касі коштів нема.
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nord
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Додано: П'ят 04 жов, 2024 06:02
nord написав:
Сьогодні після обіду зайшов у відділення на Оболоні (Київ) отримати невелику суму з карткового рахунку. Сказали, що в касі грошей нема зовсім. Банкоматів у них ніколи не було. А тепер і в касі коштів нема.
Кредитний ліміт теж зменшили
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sens
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