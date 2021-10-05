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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Агропросперіс Банк

Агропросперіс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 15161718

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Агропросперіс Банк 4.1 5 11
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
18%
2
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
18%
2
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
64%
7
Всього голосів : 11
Повідомлення Додано: Вів 29 кві, 2025 10:26

  nord написав:Три місяці - 17 відсотків. Ставка досить цікава.

виплата в кінці строку
novichok
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Повідомлень: 3549
З нами з: 31.03.13
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  #<1 ... 15161718
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Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

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