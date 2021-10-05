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Агропросперіс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 29 кві, 2025 10:26
nord написав:
Три місяці - 17 відсотків. Ставка досить цікава.
виплата в кінці строку
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novichok
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