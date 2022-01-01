RSS
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Агропросперіс Банк 3.8 5 12
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
25%
3
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
17%
2
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
58%
7
Всього голосів : 12
Повідомлення Додано: Вів 29 кві, 2025 10:26

  nord написав:Три місяці - 17 відсотків. Ставка досить цікава.

виплата в кінці строку
novichok
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3647
З нами з: 31.03.13
Подякував: 36 раз.
Подякували: 314 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 03 тра, 2025 09:29

  novichok написав:
  nord написав:Три місяці - 17 відсотків. Ставка досить цікава.

виплата в кінці строку

ОВДП в допомогу,на різні банки і одразу отримати ВСЮ суму ,хоч півмільйона гривень
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 18140
З нами з: 12.09.13
Подякував: 34 раз.
Подякували: 950 раз.
 
Профіль
 
3
Повідомлення Додано: Суб 10 тра, 2025 11:18

  sens написав:
  novichok написав:
  nord написав:Три місяці - 17 відсотків. Ставка досить цікава.

виплата в кінці строку

ОВДП в допомогу,на різні банки і одразу отримати ВСЮ суму ,хоч півмільйона гривень

це де таке написано?
J
 
Повідомлень: 6029
З нами з: 19.01.08
Подякував: 24 раз.
Подякували: 329 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 17 чер, 2025 17:40

Помогите, плз, разобраться со здешней комиссией за неактивность.

Есть карта Мрия. Срок действия на самом пластике указан 12/24. Но он каждый месяц автопродляется; в ИБ сейчас указано 06/25.

В тарифах написано вот такое:

Щомісячна плата за обслуговування недіючого рахунку** | 10 грн, але не більше залишку на рахунку
** недіючим вважається рахунок, термін дії всіх карток до якого закінчився, Клієнт не перевипустив картку протягом 6-ти місяців, на рахунку є
залишок коштів

Собственно, не совсем понятно:

1) не станет ли этот счёт неактивным со след.месяца? (и не начнёт ли списываться эта комиссия?)

2) в тарифах (см. выше) в определении неактивности ничего не сказано про наличие/отсутствие операций по карте/счёту. Только про сроки и перевыпуск. :shock:
Это текст по-дебильному написан, или реально вот такие условия?
Есть у кого-то опыт, что по факту?

3) в частности, у меня в январе-феврале были исходящие СЭПы, и в июне открыл депозит.
Ожидать списание этой комиссии?
Driver
Аватар користувача
 
Повідомлень: 450
З нами з: 13.06.16
Подякував: 75 раз.
Подякували: 28 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 11 лип, 2025 17:06

Банчик підписав меморандум, або які ліміти СЕП на свої рахунки?
novichok
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3647
З нами з: 31.03.13
Подякував: 36 раз.
Подякували: 314 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 22 лип, 2025 19:32

  novichok написав:Банчик підписав меморандум, або які ліміти СЕП на свої рахунки?


Я не знаю чи є Банк в меморандумі, якщо є то 100к грн на інші рахунки та якщо рахунок відкритий в іншому банку на Ваше ім'я, то переказ по СЕП буде без обмеження.

Але не рекомендую цю установу, оскільки дуже несучасний застосунок та можливості, хоча був у відділенні і наче не погано, але просто жах що підтримка працює тільки Пн-Пт 9-18, це просто рофл в сучасній реальності), навіть був клієнтом деякий час, був депозитик - коли пропонували кращі умови у порівнянні з іншими банками.
aanonimovic594
Аватар користувача
 
Повідомлень: 127
З нами з: 22.07.25
Подякував: 13 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 03 вер, 2025 20:15

  aanonimovic594 написав:
  novichok написав:Банчик підписав меморандум, або які ліміти СЕП на свої рахунки?


Я не знаю чи є Банк в меморандумі, якщо є то 100к грн на інші рахунки та якщо рахунок відкритий в іншому банку на Ваше ім'я, то переказ по СЕП буде без обмеження.

Але не рекомендую цю установу, оскільки дуже несучасний застосунок та можливості, хоча був у відділенні і наче не погано, але просто жах що підтримка працює тільки Пн-Пт 9-18, це просто рофл в сучасній реальності), навіть був клієнтом деякий час, був депозитик - коли пропонували кращі умови у порівнянні з іншими банками.

Зараз умови так собі...
nord
 
Повідомлень: 601
З нами з: 25.07.22
Подякував: 20 раз.
Подякували: 34 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: П'ят 05 вер, 2025 21:37

  nord написав:
  aanonimovic594 написав:
  novichok написав:Банчик підписав меморандум, або які ліміти СЕП на свої рахунки?


Я не знаю чи є Банк в меморандумі, якщо є то 100к грн на інші рахунки та якщо рахунок відкритий в іншому банку на Ваше ім'я, то переказ по СЕП буде без обмеження.

Але не рекомендую цю установу, оскільки дуже несучасний застосунок та можливості, хоча був у відділенні і наче не погано, але просто жах що підтримка працює тільки Пн-Пт 9-18, це просто рофл в сучасній реальності), навіть був клієнтом деякий час, був депозитик - коли пропонували кращі умови у порівнянні з іншими банками.

Зараз умови так собі...


нуу, на фоні збільшення ставок зі стороин інших банків - так
aanonimovic594
Аватар користувача
 
Повідомлень: 127
З нами з: 22.07.25
Подякував: 13 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Профіль
 
