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Обслуговування в українських
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Акордбанк

Акордбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 86878889

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Акордбанк 3.6 5 12
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
17%
2
2- Погане. Некомпетентне.
8%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
17%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
17%
2
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
42%
5
Всього голосів : 12
Повідомлення Додано: Пон 20 бер, 2023 17:03

flysoulfly
а якщо витягувати п2п ззовні?
greenozon
 
Повідомлень: 14823
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Повідомлення Додано: Пон 20 бер, 2023 17:18

  greenozon написав:flysoulfly
а якщо витягувати п2п ззовні?

Якщо почитати тарифи, то таке бажання пропаде. А як почитати закон про фінмон, то з'явиться розуміння природи "прихованих" лімітів і з чийого боку вони працюють (або мають працювати). Мораль: абетка - ключ до розуміння світу. З іншого боку - так норму повідомлень не наб'єш...
klug
 
Повідомлень: 8016
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Акордбанк (882)
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