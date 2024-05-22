ну да
а шо такое? а если я своими просьбами про синие мешаю самостоятельному карусельному бизнесу отделения - ну и кому она там до какого места та клиентская "лояльность"
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 21 тра, 2024 19:49
Додано: Сер 22 тра, 2024 11:10
Re: Акордбанк
Хтось проходив ? Акорд взагалі, чи може фішинг?
Додано: Сер 22 тра, 2024 12:29
Нашару, 20хв мого часу?!
Та я краще видані іми оті затрапезні доляри ще раз перерахую
Додано: Сер 22 тра, 2024 14:54
дискримінація старожилів!!!
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S2. Скільки Вам виповнилось повних років?
Запишіть:
Значення повинне дорівнювати чи бути меншим за 99
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Додано: Сер 22 тра, 2024 15:11
Ага, і ніде ж не вказана сис-ма виміру отих років
Ми от нещодавно поздоровляли з мульонним (1000000) Днем Народження одного перця.
Подарували йому лімон і хряпнули Хранцюзької Курви по пісят
А тута вже 100 не можна вказати. Сотка в АйТі то ж взагалі шибздик на 2 пальці від горшка
Додано: Сер 22 тра, 2024 15:43
Не 20, а 25 пише. По факту на багато більше
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