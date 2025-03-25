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Акордбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 18 бер, 2025 22:26
Chicheva написав:
Кредитными - в льготном?
в МТБ проходить як переказ з усіма прелєстями
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Додано: Сер 26 бер, 2025 01:18
Гарненько 1000 прилетіло за оплату Прозора мережа
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