так, підтверджую
дякую банку за гарну акцію (вже завершилась)
он вчора останніх пару 200-ок прилетіло
чітко в останній день але все згідно акції
побільше б таких
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 14 тра, 2025 11:35
Додано: Чет 29 тра, 2025 13:37
Re: Акордбанк
Додано: Чет 29 тра, 2025 13:48
Додано: Чет 29 тра, 2025 14:33
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