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Обслуговування в українських
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Акордбанк

Акордбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Акордбанк 4 5 33
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
9%
3
2- Погане. Некомпетентне.
6%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
12%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
24%
8
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
48%
16
Всього голосів : 33
Повідомлення Додано: Сер 14 тра, 2025 11:35

  wolt450 написав:Гарненько 1000 прилетіло за оплату Прозора мережа


так, підтверджую
дякую банку за гарну акцію (вже завершилась)
он вчора останніх пару 200-ок прилетіло

чітко в останній день але все згідно акції
побільше б таких :)
:!:
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 тра, 2025 13:37

Re: Акордбанк

Це як понімать? 80к можна штовхнути, а 20к потягнути, наприклад Моно?

Зображення
novichok
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Повідомлення Додано: Чет 29 тра, 2025 13:48

  novichok написав:Це як понімать? 80к можна штовхнути, а 20к потягнути, наприклад Моно?

Зображення

Ну я теж так подумав.
IDAN
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 тра, 2025 14:33

  IDAN написав:
  novichok написав:Це як понімать? 80к можна штовхнути, а 20к потягнути, наприклад Моно?

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Ну я теж так подумав.

потягнути? - з Найкращої брали мзду за таке
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 тра, 2025 18:44

  flysoulfly написав:потягнути? - з Найкращої брали мзду за таке

Штовхати стороннім сервісом? Є такі безкоштовні?
novichok
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Повідомлення Додано: Чет 29 тра, 2025 20:05

  novichok написав:
  flysoulfly написав:потягнути? - з Найкращої брали мзду за таке

Штовхати стороннім сервісом? Є такі безкоштовні?
щось я нічого не зрозумів, але... З Найкращої раніш безкоштовні перекази були лише з аппки своїм р2р, До 100Кгрн на місяць. А буде покращено - фактично лише до 80К на місяць
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 тра, 2025 21:07

20т. іншими сервісами теж мабуть можна переводити. Ізипей, наприклад. Буде коміс від Ізіпея,але не буде коміса з акорда.
Мабуть
novichok
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Повідомлення Додано: П'ят 30 тра, 2025 14:20

Стосовно ліміта.
В мене справка про доходи значно перевищує ліміт. Інші банки мені суттєво підняли рівень.
А гаряча лінія Акорда стверджує, що подати документи можна тільки після того, як я впрусь в ліміт.
І тільки вживу в відділенні, на email з цифровим підписом їм не підходить.

Тобто я повинен: чекати невідомо скільки ПІСЛЯ впирання в ліміт, а не вирішити питання заздалегідь.
Витрачати час на візит у відділення.

Звичайно я не буду в такому разі заводити в цей банк більше, ніж поточний ліміт.
foxluck
 
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Повідомлення Додано: Суб 31 тра, 2025 00:51

Термінал Ізіпей не приймає поповнення більше 5 т.₴/день, хоча на інші банки - до 30т. Так КЛ за раз не погасиш.
Які є варіанти збільшення термінального ліміту? Думаю, Сіті 24 не додасть, оскільки банк не прийме, якщо прийнято по Ізіпей 5т. Чи ні?
Раніше переводив з іншого банку. Тепер при лімітованих місячних банківських переказах хочеться їх економити.
Visky
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Повідомлення Додано: Суб 31 тра, 2025 11:48

  Visky написав:Термінал Ізіпей не приймає поповнення більше 5 т.₴/день, хоча на інші банки - до 30т. Так КЛ за раз не погасиш.
Які є варіанти збільшення термінального ліміту? Думаю, Сіті 24 не додасть, оскільки банк не прийме, якщо прийнято по Ізіпей 5т. Чи ні?
Раніше переводив з іншого банку. Тепер при лімітованих місячних банківських переказах хочеться їх економити.

При регистрации ИзиАйДи лимит можно существенно увеличить https://blog.easypay.ua/avtorizuysya-za ... rn-na-den/
Кащей
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