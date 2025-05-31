так, підтверджую
дякую банку за гарну акцію (вже завершилась)
он вчора останніх пару 200-ок прилетіло
чітко в останній день але все згідно акції
побільше б таких
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 14 тра, 2025 11:35
Додано: Чет 29 тра, 2025 13:37
Re: Акордбанк
Додано: Чет 29 тра, 2025 13:48
Додано: Чет 29 тра, 2025 14:33
Додано: Чет 29 тра, 2025 18:44
Додано: Чет 29 тра, 2025 20:05
щось я нічого не зрозумів, але... З Найкращої раніш безкоштовні перекази були лише з аппки своїм р2р, До 100Кгрн на місяць. А буде покращено - фактично лише до 80К на місяць
Додано: Чет 29 тра, 2025 21:07
20т. іншими сервісами теж мабуть можна переводити. Ізипей, наприклад. Буде коміс від Ізіпея,але не буде коміса з акорда.
Мабуть
Додано: П'ят 30 тра, 2025 14:20
Стосовно ліміта.
В мене справка про доходи значно перевищує ліміт. Інші банки мені суттєво підняли рівень.
А гаряча лінія Акорда стверджує, що подати документи можна тільки після того, як я впрусь в ліміт.
І тільки вживу в відділенні, на email з цифровим підписом їм не підходить.
Тобто я повинен: чекати невідомо скільки ПІСЛЯ впирання в ліміт, а не вирішити питання заздалегідь.
Витрачати час на візит у відділення.
Звичайно я не буду в такому разі заводити в цей банк більше, ніж поточний ліміт.
Додано: Суб 31 тра, 2025 00:51
Термінал Ізіпей не приймає поповнення більше 5 т.₴/день, хоча на інші банки - до 30т. Так КЛ за раз не погасиш.
Які є варіанти збільшення термінального ліміту? Думаю, Сіті 24 не додасть, оскільки банк не прийме, якщо прийнято по Ізіпей 5т. Чи ні?
Раніше переводив з іншого банку. Тепер при лімітованих місячних банківських переказах хочеться їх економити.
Додано: Суб 31 тра, 2025 11:48
При регистрации ИзиАйДи лимит можно существенно увеличить
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