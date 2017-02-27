moveton написав: А в M1 США была прикольная ступенька в апреле-мае 2020: рост в 3.5 раза за месяц. И потом не падал. Я уже запамятовал, к какой валюте доллар в это время в 3.5 раза обесценивался?
Вопрос на самом деле интересный. За месяц не обесценился конечно, но система так не работает. М1 выросла во всех странах, просто не так быстро. Фьючерсы на "коммоды" за два года выросли в два раза. https://stockanalysis.com/quote/lon/ICOM/ Золото с тех пор (при неизменной м1) подорожало в 3 раза. Акции нвидиа - в 15 раз. Инфляция на товары массового потребления сдерживается исключительно медленным ростом зарплат. У кого надо денег стало в разы больше. Гримаса капитализма: деньги вроде как раздавали бедным, а в итоге они все оказались у богатых.