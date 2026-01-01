Досить вже цього марення. Той же Watsons спокійно проходить через LiqPay як "краса".
Додано: Сер 01 жов, 2025 15:27
Додано: Чет 27 лис, 2025 11:11
Инкассаторы аккорда задержаны, при попытке вывоза уклонистов в фургоне банка.
Додано: Чет 27 лис, 2025 17:47
Додано: Сер 31 гру, 2025 01:39
Подскажите как в приложении аккорда оплачивать комуналку? Как добавить адрес и получить все платежи по нему? (как у моно, пумба, привата) Есть ли вообще у него такое.
Додано: Чет 01 січ, 2026 13:19
Доброго дня! З Новим роком!
Підкажіть, будь ласка, які категорії кешбеку на січень у Акорда? Бо ніде немає інформації ((
Дякую!
Додано: Чет 01 січ, 2026 13:45
