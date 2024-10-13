RSS
Повідомлення Додано: Суб 10 січ, 2026 15:41

  angra написав:
  Navegantes написав:Не знаю жодної людини, яка б підходила під ваш опис. Все життя працювати, відкладати собі на старість по $30-40, а потім раптом прийняти рішення інвестувати значну суму (як для людини, яка все життя відкладала) в ОВДП. Сюжет для драми, але я драми не пишу)

Ось вам реальний приклад з життя реальної людини. В 2001 році поїхала в Португалію на заробітки, за 3 роки заробила 20К Євро. Половину з того часу розтратила, а половина ще є. Питання: чи будуть доказом що гроші чесно зароблені контракт з фірмою і щомісячні виписки про отриману зарплату в тих далеких 2001-2004 роках ?


Так, отримали уточнюючі дані: працювала не все життя, а три роки, не в Україні, а закордоном. Контракт з фірмою - це добре, але чи були сплачені податки з цих заробітків, чи декларувала ці доходи в Україні, чи звертала увагу на питання уникнення подвійного оподаткування? Який вигляд мають ці щомісячні виписки про отриману зарплату? Це банківські виписки? Португальського банку чи людина отримувала ЗП від закордонної компанії на свій рахунок в Україні? Скільки років людині було на момент відʼїзду до Португалії? Де вона працювала до Португалії, які були доходи? Де вона працювала після Португалії...
Я можу продовжувати цей перелік запитань...
Гроші мають постійно "крутитися", у них має бути історія, тоді з ними легше працювати, їх легше пояснювати, в тому числі відповідати на різні незручні питання. Одна справа - отримувати офіційну ЗП, з неї жити, тоді все просто. Інша справа, коли джерела різні, різні за кольором. Тут на арену виходить фінансова еквілібристика, ваше вміння "жонглювати 5-ма кульками"
Повідомлення Додано: Суб 10 січ, 2026 15:58

  angra написав:А якщо людина все життя працювала і відкладала собі на старість по $30-40 і тепер вирішила інвестувати пів мільйона грн в ОВДП, яку справку і де вона має взяти щоб довести що вона не відмиває грязні гроші зароблені на наркотиках і спонсорстві тероризму ?


навіщо такі складності, які вам описав колега Навегантес?

нехай ваша знайома людина інвестує 399к гривен (до 400к ніхто не вимагає додаткових документів), якщо людині не 17 років

а потім через місяць-два інвестує ще 100к (може відкриє рахунок в іншому банку, якщо вам страшно)
