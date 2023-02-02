Альтбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 20 лют, 2019 15:14
— сучасна альтернатива традиційному банкінгу. Банк, що поєднує в собі інноваційність, європейський рівень надійності та комплексний підхід до обслуговування клієнтів. Альтбанк Інформаційна картка банку Архів теми Альтбанк
Ірина_
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Додано: Чет 03 лис, 2022 20:04
Ой, буду первым
Если кто по неопытности или любопытству захочет стать клиентом этой банки, то лучше воспользоваться отделением на Вузовской.
Вовчка это дичь, что локация, что отделение.
Ромасик
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Додано: Вів 15 лис, 2022 02:58
А есть инфо о том, как они отдают социальный доллар? Да и обычный доллар тоже? А то ветка просто зашкаливает по количеству ответов) даже не ясно, как они с гривной работают)
И что нужно открыть, чтобы зайти в банку безналом и открыть потом конвертационный?
la9
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Додано: Суб 19 лис, 2022 18:23
la9 написав:
И что нужно открыть, чтобы зайти в банку безналом и открыть потом конвертационный?
Что нужно, они сами сделают. Открывают карточный пакет за 15 грн в мес
Ромасик
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Додано: Нед 27 лис, 2022 20:46
la9 віддають соцдолар )
lamal
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Додано: Суб 28 січ, 2023 11:34
Ромасик написав: la9 написав:
И что нужно открыть, чтобы зайти в банку безналом и открыть потом конвертационный?
Что нужно, они сами сделают. Открывают карточный пакет за 15 грн в мес
А если этот депозит с текущего счета открывать, то какие у них условия после пополнения его наличкой или СЭП?
Honestus
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Додано: Чет 02 лют, 2023 02:43
Ромасик написав: la9 написав:
И что нужно открыть, чтобы зайти в банку безналом и открыть потом конвертационный?
Что нужно, они сами сделают. Открывают карточный пакет за 15 грн в мес
Условия не поменялись? Вариант без 15 грн в месяц есть?
la9
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Додано: Чет 02 лют, 2023 22:26
По конвертационному депозиту не дают Депозитный договор с номером и датой в валюте. Выдают только вашу Заяву о присоединении , а вот о решении банка удовлетворить вашу заяву в ней ни слова.
iurii44
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Додано: Чет 02 лют, 2023 22:29
la9 написав: Ромасик написав: la9 написав:
И что нужно открыть, чтобы зайти в банку безналом и открыть потом конвертационный?
Что нужно, они сами сделают. Открывают карточный пакет за 15 грн в мес
Условия не поменялись? Вариант без 15 грн в месяц есть?
Я карту до сих пор не получил. Там 0. То ли не снимают, то ли нечего.
Ромасик
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Додано: Чет 02 лют, 2023 22:30
iurii44 написав:
По конвертационному депозиту не дают Депозитный договор с номером и датой в валюте. Выдают только вашу Заяву о присоединении , а вот о решении банка удовлетворить вашу заяву в ней ни слова.
А что творится в ИБ, вообзе ужос.
Ромасик
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