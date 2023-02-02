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Обслуговування в українських
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Альтбанк

Альтбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

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Альтбанк 5 5 2
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
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2- Погане. Некомпетентне.
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3- Задовільне. Хотілося б краще.
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0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
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5- Відмінне. Дуже сподобалося.
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Всього голосів : 2
Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 15:14

Альтбанк

Альтбанк — сучасна альтернатива традиційному банкінгу. Банк, що поєднує в собі інноваційність, європейський рівень надійності та комплексний підхід до обслуговування клієнтів.

Інформаційна картка банку

Архів теми
Альтбанк
Ірина_
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Повідомлення Додано: Чет 03 лис, 2022 20:04

Ой, буду первым :D
Если кто по неопытности или любопытству захочет стать клиентом этой банки, то лучше воспользоваться отделением на Вузовской.
Вовчка это дичь, что локация, что отделение.
Ромасик
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Повідомлення Додано: Вів 15 лис, 2022 02:58

А есть инфо о том, как они отдают социальный доллар? Да и обычный доллар тоже? А то ветка просто зашкаливает по количеству ответов) даже не ясно, как они с гривной работают)

И что нужно открыть, чтобы зайти в банку безналом и открыть потом конвертационный?
la9
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 лис, 2022 18:23

  la9 написав:И что нужно открыть, чтобы зайти в банку безналом и открыть потом конвертационный?

Что нужно, они сами сделают. Открывают карточный пакет за 15 грн в мес
Ромасик
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Повідомлення Додано: Нед 27 лис, 2022 20:46

la9 віддають соцдолар )
lamal
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 січ, 2023 11:34

  Ромасик написав:
  la9 написав:И что нужно открыть, чтобы зайти в банку безналом и открыть потом конвертационный?

Что нужно, они сами сделают. Открывают карточный пакет за 15 грн в мес

А если этот депозит с текущего счета открывать, то какие у них условия после пополнения его наличкой или СЭП?
Honestus
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 лют, 2023 02:43

  Ромасик написав:
  la9 написав:И что нужно открыть, чтобы зайти в банку безналом и открыть потом конвертационный?

Что нужно, они сами сделают. Открывают карточный пакет за 15 грн в мес

Условия не поменялись? Вариант без 15 грн в месяц есть?
la9
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 лют, 2023 22:26

По конвертационному депозиту не дают Депозитный договор с номером и датой в валюте. Выдают только вашу Заяву о присоединении , а вот о решении банка удовлетворить вашу заяву в ней ни слова.
iurii44
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 лют, 2023 22:29

  la9 написав:
  Ромасик написав:
  la9 написав:И что нужно открыть, чтобы зайти в банку безналом и открыть потом конвертационный?

Что нужно, они сами сделают. Открывают карточный пакет за 15 грн в мес

Условия не поменялись? Вариант без 15 грн в месяц есть?

Я карту до сих пор не получил. Там 0. То ли не снимают, то ли нечего.
Ромасик
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Повідомлення Додано: Чет 02 лют, 2023 22:30

  iurii44 написав:По конвертационному депозиту не дают Депозитный договор с номером и датой в валюте. Выдают только вашу Заяву о присоединении , а вот о решении банка удовлетворить вашу заяву в ней ни слова.

А что творится в ИБ, вообзе ужос.
Ромасик
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